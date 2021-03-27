كأس الاتحاد الآسيوي: تقديم مباريات الغرب



وعزا الاتحاد الآسيوي قراره تقديم المباريات: "من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة من 31 أيار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021".



وكان الاتحاد القاري أعلن مطلع الشهر الجاري إقامة مباريات المجموعة الأولى بنظام التجمع في البحرين وهي تضم أندية الحد البحريني والنصر العماني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني.



في المقابل تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم الثانية أندية الأنصار اللبناني والمحرق البحريني والسلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني، في حين تضم الثالثة الفيصلي الأردني والسيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الدور التمهيدي.



وتقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بالمناطق الجغرافية الخمس من دور واحد، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



ورُفع عدد الأندية من 36 إلى 39 مع اعتماد مجموعة إضافية لمنطقة الوسط.