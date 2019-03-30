النجمة ينسحب أمام هلال القدس

وأكد رئيس النادي اللبناني أسعد صقال في تصريح لوكالة "فرانس برس" ان ناديه أرسل كتابا رسميا للاتحاد الآسيوي يعلن فيه الانسحاب، وأضاف: "ارسلنا كتابا الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نعلمه انسحابنا من المباراة المقررة ضد هلال القدس في ملعب فيصل الحسيني بالقدس التزاما بالقوانين اللبنانية التي تمنع المواطنين اللبنانيين من زيارة الأراضي المحتلة".

وأشار صقال الى اجراء اتصالات مع النادي الفلسطيني للعب المباراة في ارض محايدة، وأضاف:" كنا نأمل ان يسهل نادي الهلال الموافقة على خوض المباراة في أرض محايدة لكنهم لم يوافقوا"، وتابع:" أمام هذا التشدد من طرف نادي هلال القدس اتخذنا القرار بالانسحاب لئلا يصنف هذا الأمر في خانة التطبيع مع العدو".

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش. وأثيرت المسألة بشأن الأخيرين، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ولا يربطهما بها اتفاق سلام على غرار الأردن، وتاليا يحظر على مواطنيهما دخول الأراضي المحتلة.

ويتذيل النجمة ترتيب المجموعة بعد خسارتين امام الوحدات الأردني والجيش السوري بنتيجة واحدة (صفر-1).