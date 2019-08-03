يونايتد ينهي ودياته بالفوز على ميلان

وخاض مانشستر يونايتد ست مباريات خلال جولاته في أستراليا وآسيا وأوروبا وفاز بها جميعها.

وتقدم الفريق الإنكليزي بهدف لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد مراوغته مدافعين (13)، لكن ميلان رد بهدف لجناحه الإسباني سوسو بتسديدة لولبية من مشارف المنطقة (24).

ثم سجل مدافع مانشستر السويدي فيكتور ليندلوف هدف ميلان الثاني (60) قبل أن يعادل جيسي لينغارد بكرة يسارية زاحفة (72).

وفي نهاية الوقت الأصلي، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث نجح حارس مرمى مانشستر الإسباني دافيد دي خيا في التصدي لركلة الشاب دانيال مالديني (17 عاماً) نجل أسطورة ميلان باولو مالديني، قبل أن يحسم الوافد الجديد دانيال جيمس النتيجة في صالح فريقه بترجمته الركلة الخامسة بنجاح.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد تشلسي في مواجهة قوية على ملعب أولدترافورد في 11 آب/أغسطس الحالي.

