يونايتد يطيح بتوتنهام ويواصل انتعاشته في "الوديات"

ويستعد يونايتد بجاهزية واضحة لموسمه الجديد الذي يستهله رسمياً في 11 آب/أغسطس ضد غريمه تشيلسي في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وكان فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشار الذي سيغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السادس، استهل تحضيراته بفوزين في أستراليا على بيرث غلوري 2-صفر ومواطنه ليدز يونايتد 4-صفر، قبل أن يبدأ مشواره في كأس الأبطال الدولية الودية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1-صفر في سنغافورة.

وفي مباراة الخميس التي تندرج أيضاً ضمن كأس الأبطال الموزعة مبارياتها على الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، تواجه "الشياطين الحمر" مع غريمهم اللندني توتنهام في شنغهاي وخرجوا منتصرين بفضل البديل الشاب أنجيل غوميز (18 عاماً) الذي افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأول بأفضل طريقة من خلال تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.

وكان يونايتد البادىء بالتسجيل في الدقيقة 21 عبر الفرنسي أنطوني مارسيال، قبل أن يعادل البديل البرازيلي لوكاس مورا لفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (65).

وبعد أن يلتقي كريسيتيانسوند النرويجي الثلاثاء في أوسلو، يختتم يونايتد مشوراه في كأس الأبطال في الثالث من آب/أغسطس حين يلتقي ميلان الإيطالي في العاصمة الويلزية كارديف قبل أن يبدأ الدوري الممتاز في 11 منه ضد تشلسي.

أما توتنهام الذي فاز الأحد في شنغهاي على يوفنتوس الإيطالي 3-2 بهدف رائع من بعد منتصف الملعب بقليل لهدّافه هاري كاين في أولى مبارياته ضمن كأس الأبطال، فيلتقي الثلاثاء مع ريال مدريد الإسباني على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ ضمن كأس "أودي" الودية التي يخوض فيها مباراة ثانية في اليوم التالي ضد الفائز من مباراة بايرن ميونيخ المضيف وفنربهتشه التركي، قبل أن يكمل مشواره في كأس الأبطال هذه المرة على ملعبه ضد إنتر ميلان في الرابع من آب/أغسطس.

ويفتتح النادي اللندني موسمه في الدوري الممتاز على أرضه في 10 آب/أغسطس ضد العائد إلى دوري الأضواء، أستون فيلا.