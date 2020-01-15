في الأولى، سجل الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة (16) ، فيما أضاف مواطنه باولو ديبالا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (26 من ركلة جزاء و58)، قبل أن يحرز البرازيلي دوغلاس كوستا الهدف الرابع في الدقيقة (61 من ركلة جزاء) أيضاً.

ويلتقي يوفنتوس في الدور القادم مع الفائز من مباراة روما وبارما، فيما حجز فيورنتينا موعداً مع ثاني ترتيب الدوري إنتر في الدور المقبل، بينما يلاقي ميلان تورينو.

ميلان يتجاوز سبال

وقدم ميلان عرضاً هجومياً في مواجهة سبال متذيل الدوري، حقق من خلاله فوزه الثاني توالياً في مختلف المسابقات بعد التغلب على كالياري بثنائية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي السبت.

وأتت أهداف ميلان عبر البولندي كريستوف بيونتيك (20) والإسباني سامويل كاستييخو (44) والفرنسي تيو هرنانديز (66).

وفي شوط أول رتيب غابت عنه الفرص الجدية، افتتح ميلان التسجيل عبر بيونتيك الذي استغل تمريرة متقنة خلف المدافعين من الجزائري إسماعيل بن ناصر، فتقدم بالكرة إلى داخل المنطقة وأودعها ببراعة على يسار الحارس الألباني إتريت بيريشا الذي خرج لملاقاته (20).

وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب، مع تقدم خجول من الطرفين لم يهدد جدياً بيريشا وأنطونيو دوناروما حارس مرمى ميلان.

لكن الفريق اللومباردي حقق الأهم قبل نهاية الشوط، وعزز تقدمه عبر كاستييخو بكرة التفافية رائعة بالقدم اليسرى من على يمين منطقة الجزاء، أودعها في الزاوية المعاكسة لشباك بيريشا المتقدم عن خط المرمى (44).

وأمطر ميلان في الشوط الثاني مرمى سبال بوابل من المحاولات عبر تسديدات قريبة وبعيدة أبقت بيريشا منشغلاً في الدفاع عن مرماه.

وكانت لبيونتيك الحصة الأكبر، لاسيما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الكرواتي أنتي ريبيتش، كان الحارس في المكان المناسب لإبعادها.

وجاء الدور بعد ذلك على ريبيتش الذي سدد من داخل المنطقة، فكان له بيريشا بالمرصاد (57). وكرر الألباني الأمر نفسه بعد دقيقتين، بإبعاد تسديدة قوية من خارج المنطقة بالقدم اليسرى لجياكومو بونافنتورا.

لكن صلابة بيريشا انهارت بعد ثوانٍ، حين فشل في التصدي لتسديدة قوية من الفرنسي تيو هرنانديز من خارج المنطقة، بعد مجهود فردي تقدم خلاله دون أي رقابة دفاعية.

فيورنتينا يُقصي أتالانتا

وضرب فيورنتينا موعداً مع إنتر في ربع النهائي بفوز متأخر 2-1 على أتالانتا، في مباراة خاض الفائز جزءاً من شوطها الثاني بنقص عددي.

وسجل الإسباني بول ليرولا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، والذي أتى بعد طرد زميله الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا في الدقيقة 70.

وكان فيورنتينا قد افتتح التسجيل عبر باتريك كوتروني في وقت مبكر (11)، في هدفه الأول بعد عودته إلى إيطاليا معاراً من ولفرهامبتون الإيطالي، قبل أن يعادل السلوفيني جوزيب إليسيتش للضيوف (67).

وبلغ بذلك النادي الشمالي المتوج باللقب ست مرات آخرها عام 2001، الدور ربع النهائي حيث سيلاقي إنتر الفائز الثلاثاء 4-1 على كالياري.

وافتتح كوتروني التسجيل بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة عن الجهة اليسرى من البرازيلي دالبيرت، فأسكنها المرمى الخالي بسهولة بعد الخروج الخاطئ للحارس بييترو تيراتشيانو.

وكان أتالانتا، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الرابع في الدوري، قريباً من هدف التعادل، لكن تسديدة الكرواتي ماريو باشاليتش من مسافة قريبة إثر عرضية من الأوكراني روسلان مالينوفسكي، ارتدت من العارضة.

ودخل الضيوف بعزم أكبر إلى الشوط الثاني وكان لهم ما أرادوا عندما مرر مالينوفسكي عرضية متقنة عن الجهة اليسرى على حدود المنطقة، فتابعها إليسيتش بيسراه.

وساءت الأمور لفريق المدرب جوسيبي ياكيني بعد طرد بيتزيلا ببطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط في أرض الملعب، لكن الكلمة الفصل كانت لليرولا بعدما وصلته الكرة على الجهة اليمنى فانطلق بها داخل المنطقة في غياب الرقابة الدفاعية، وأسكنها على يمين الحارس بييرلويجي غوليني.