نابولي يقطع نصف الطريق نهو النهائي

ويعود الفضل بفوز نابولي للإسباني فابيان رويز صاحب الهدف الوحيد (57)، علما بأنها المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوبي بالفوز على إنتر على ملعبه في مسابقة الكأس بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

كما أنها الخسارة الأولى لإنتر على أرضه في جميع المسابقات منذ سقوطه أمام برشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ولم يصل نابولي لنهائي مسابقة الكأس منذ موسم 2013-2014، عندما تُوّج بلقبه الخامس وكان على حساب فيورنتينا 3-1.

ويلتقي الفريقان إيابا في سان باولو في الخامس من آذار/مارس المقبل.

وتقام الخميس مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي الآخر حيث يحل يوفنتوس ضيفا على ميلان في سان سيرو.

