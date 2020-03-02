كورونا يفرض شروطه على قمة الكأس بين يوفنتوس وميلان

وبرّر يوفنتوس في بيان له قراره بمرسوم تبنّته الحكومة الإيطالية الأحد حول إجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس.

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى انه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان إقامة المشجعين الفعلية، فسوف يُحرمون من دخول الملعب.

وطلب البيان من الجماهير الحضور باكراً لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في سان سيرو بهدف لمثله في 13 شباط/فبراير المنصرم.