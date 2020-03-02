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دوري أبطال أوروبا
كأس إيطاليا

كورونا يفرض شروطه على قمة الكأس بين يوفنتوس وميلان

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أعلن يوفنتوس الاثنين أنّ مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا مع ضيفه ميلان ستكون مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الأكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وبرّر يوفنتوس في بيان له قراره بمرسوم تبنّته الحكومة الإيطالية الأحد حول إجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس.

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه. 

وأشار إلى انه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان إقامة المشجعين الفعلية، فسوف يُحرمون من دخول الملعب.

وطلب البيان من الجماهير الحضور باكراً لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في سان سيرو بهدف لمثله في 13 شباط/فبراير المنصرم.

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