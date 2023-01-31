كأس إيطاليا: إنتر ميلان أول المتأهلين إلى نصف النهائي

ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57 اثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس.

وضرب إنتر ميلان موعداً في نصف النهائي المقرر في نيسان/أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، ضد يوفنتوس أو لاتسيو اللذين يلتقيان مساء الخميس في تورينو.

وتقام مباراتا ربع النهائي الأخريين الأربعاء حيث يلعب فيورنتينا مع تورينو، وروما مع كريمونيزي.

وحصل لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو على أفضل فرصة لإنتر في الشوط الأول لكن القائم حرمه من افتتاح التسجيل (41)، قبل أن يفعلها دارميان الذي شغل مركز قطب الدفاع في غياب شكرينيار، بتسديدة عكسية بيسراه في الدقيقة 57.

