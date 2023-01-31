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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس إيطاليا

كأس إيطاليا: إنتر ميلان أول المتأهلين إلى نصف النهائي

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بات إنتر ميلان حامل اللقب أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم عندما تغلب على ضيفه أتالانتا برغامو 1-0 الثلاثاء على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو في ربع النهائي.

Reuters

ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57 اثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس.

وضرب إنتر ميلان موعداً في نصف النهائي المقرر في نيسان/أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، ضد يوفنتوس أو لاتسيو اللذين يلتقيان مساء الخميس في تورينو.

وتقام مباراتا ربع النهائي الأخريين الأربعاء حيث يلعب فيورنتينا مع تورينو، وروما مع كريمونيزي.

وحصل لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو على أفضل فرصة لإنتر في الشوط الأول لكن القائم حرمه من افتتاح التسجيل (41)، قبل أن يفعلها دارميان الذي شغل مركز قطب الدفاع في غياب شكرينيار، بتسديدة عكسية بيسراه في الدقيقة 57.
 

إنتر ميلان كأس إيطاليا
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