بياتيك  يقود ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

أكد المهاجم البولندي كريستوف بياتيك أن ميلان كان مصيباً بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية من جنوى، إذ قاد وصيف بطل الموسم الماضي للتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه نابولي 2-صفر الثلاثاء على ملعب "سان سيرو".

وبعد أن خاض مباراته الأولى بقميص "روسونيري" السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على "سان سيرو" أيضا، نجح بياتيك في افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بتسجيله الهدفين في الشوط الأول من داخل المنطقة، إثر تمريرتين بينتين من الأوروغوياني دييغو لاكسالت (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27) على التوالي.

