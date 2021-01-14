التونسي رفيعة يساهم في تأهل يوفنتوس وقمة منتظرة بين إنتر وميلان في ربع نهائي الكأس

فيما عانى نابولي حامل اللقب الأمرين للفوز على إمبولي (الدرجة الثانية) 3-2، واحتاج يوفنتوس وصيفه إلى التمديد لتخطي عقبة فيرونا بالنتيجة ذاتها.

وكان ميلان أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه تورينو بركلات الترجيح 5-4 إثر تعادلهما سلباً.

ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علماً أن لوكاكو دخل بديلا في الدقيقة 69.

وسجّل التشيلي أرتورو فيدال هدف إنتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين أدرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه الإيفواري كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).

وانضم نابولي إلى فريقي مدينة ميلانو بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية 3-2.

واحتاج يوفنتوس إلى شوطين إضافيين لحسم تأهله على حساب جنوى 3-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2.

واستهل يوفنتوس الذي خاض المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين بهدف سريع للسويدي ديان كولوسيفسكي بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، إثر تمريرة أمامية طويلة من قائد الفريق العائد جورجيو كييليني.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا العائد بدوره من الإصابة، الهدف الثاني بعد اختراقه منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس البيرتو بالييري في الزاوية الضيقة (23).

ورد جنوى بعد خمس دقائق عبر الألماني لينارت تشسيبورا بضربة رأسية حاول المخضرم جانلويجي بوفون ابعادها بكف يده اليسرى لكنها تحولت إلى المرمى (28).

وأدرك جنوى التعادل بتسديدة بعيدة المدى من الشاب فيليبو ميليغوني في الزاوية العكسية لبوفون (74).

وأشرك المدرب أندريا بيرلو هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي على أمل احراز هدف الفوز، لكن جنوى جره إلى التمديد.

وعانى جنوى في الشوط الاضافي الأول بسبب الضغط الكبير ليوفنتوس واستسلم بهدف للبديل الواعد التونسي حمزة رفيعة (21 عاماً) هو الأول له مع السيدة العجوز، من تسديدة قريبة بعد دربكة احدثها الثنائي رونالدو وموراتا (104).

وانقلب الوضع رأساً على عقب في الشوط الإضافي الثاني، وكان بوفون حائط الأمان أمام اندفاع لاعبي جنوى بعدما أنقذ شباكه من كرة من على خط المرمى (109).

ويلعب يوفنتوس في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الخميس بين ساسوولو وسبال.

