فراس بن أحمد

وسجل كل من أوديون إيغالو، لاعب شانغهاي الصيني، (19 و63) وأليكس إيوبي، لاعب أرسنال، (66) ثلاثية نيجيريا في المقابل دوّن ستيفان باوكان، لاعب أنيجه الفرنسي (41) وكلينتون نجي، لاعب مرسيليا الفرنسي (44)، هدفي منتخب الأسود.

وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر، صاحبة الضيافة، وجنوب افريقيا.

وتوّج المنتخب الكاميروني بلقب كأس أمم افريقيا في نسخة الغابون 2017 عقب فوزه في النهائي على حساب مصر 2-1.

مباراة نيجيريا والكاميرون -التفاصيل والأهداف

نيجيريا - الكاميرون | نهاية المباراة بفوز نيجيريا على الكاميرون 3-2

دق 83 نيجيريا - الكاميرون | الحارس أونانا ينقذ شباك الكاميرون

دق 76 نيجيريا - الكاميرون | إيغالو الخطير كان قريباً من تسجيل الهدف الرابع

دق 66 نيجيريا - الكاميرون | أيوبي، مهاجم أرسنال الإنكليزي، يسجل الهدف الثالث للنسور الخضر (3-2)

دق 63 نيجيريا - الكاميرون | إيغالو يعدل الكفة ويسجل هدفه الثاني في المباراة (2-2)

دق 51 نيجيريا - الكاميرون | المنتخب الكاميروني اقترب من تسجيل الهدف الثالث

نيجيريا - الكاميرون | عودة المباراة في شوطها الثاني

دق 44 نيجيريا - الكاميرون | كلينتون نجي يضيف الهدف الثاني لمنتخب الأسود

دق 41 نيجيريا - الكاميرون | ستيفان باوكان يدرك التعادل للكاميرون 1-1

دق 30 نيجيريا - الكاميرون | المباراة بأداء متوسط ورتيب في بعض الفترات

دق 19 نيجيريا - الكاميرون | إيغالو يفتتح التسجيل لمنتخب نيجيريا 1-صفر

دق 12 نيجيريا - الكاميرون | تصويبة أيوبي ليست بالدقة المطلوبة

نيجيريا - الكاميرون | بداية المباراة بين النسور الخضر والأسود الغير مروضة

نيجيريا - الكاميرون | مواجهة ثمن نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستقام على أرض ملعب الإسكندرية.

نيجيريا - الكاميرون | التشكيلة الأساسية للمنتخبين