يتطلّع المنتخب التونسي إلى إنهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالطريقة الأفضل حين يواجه المنتخب النيجيري من أجل تحديد المركزين الثالث والرّابع.

ويأمل نسور قرطاج في تحقيق الفوز لحسم المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهم في كأس أمم إفريقيا بعد الأولى عام 1962 ضد أوغندا (3-صفر)، فيما يتطلع المنتخب النيجيري إلى حسم المركز الثالث للمرة السابعة في تاريخه الكبير.

موعد مباراة تونس ونيجيريا هو يوم الأربعاء 17 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجريا هي قناتي beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2.

مشاهدة مباراة المنتخب التونسي على الانترنت بجودة عالية ودون تقطيع تجدونها على الرابط التالي beIN CONNECT.