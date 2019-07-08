على ملعب السويس، انتظرت "الأفيال" الدقيقة 76 لتخطف هدف الفوز وبطاقة التأهل بلا إقناع أمام منافس مالي كان الأفضل وفقاً للدقائق التسعين للمواجهة.

وستصطدم كوت ديفوار في محطة ربع النهائي بمنافسها المميز والأفضل أداءً في هذا الكان، الجزائر، الخميس المقبل في ملعب السويس.

مالي (0) - (1) كوت ديفوار.. "الأرقام" تتعقب الأقدام

لم يخسر منتخب كوت ديفوار أمام منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا (ف 4 ت 1) – إنه أكثر منتخب واجهه في المنافسة دون خسارة بالتساوي مع توغو.

سجل منتخب كوت ديفوار 3 أهداف في الدقيقة 76 وما بعدها في كأس أمم أفريقيا 2019، أكثر من أي منتخب آخر.

نفذ منتخب كوت ديفوار أول تسديدة له على المرمى في المباراة في الدقيقة 69 و18 ثانية، أكثر توقيت متأخر لأول تسديدة على المرمى ينفذها "الأفيال" في مباراة في كأس أمم أفريقيا منذ بدأت أوبتا بجمع احصائيات البطولة في 2010.

نفذ منتخب مالي 10 محاولات تسديد خلال الشوط الأول من هذه المباراة (3 على المرمى)، أعلى حصيلة لمنتخب دون تسجيل في كأس أمم أفريقيا 2019.

سجل ويلفريد زاها هدفين من أهداف كوت ديفوار الثلاثة الماضية في كأس أمم أفريقيا.



ملخص مباراة مالي وكوت ديفوار (0-1) في ثمن نهائي كأس افريقيا "مصر 2019"

نهاية المباراة: كوت ديفوار تفوز بهدف وحيد على مالي وتفتك التأهل

دق 90+2: مالي تهدر فرصة تعديل النتيجة في الوقت القاتل إثر تألق الحارس الإيفواري غبوهو.

دق 75: هدف ا ويلفريد زاها يمنح "الفيل" الإيفواري هدف التقدم بخبث كروي كبير وتوقيت حساس.

دق 67: فرصة ذهبية ونادرة لكوت ديفوار لقطع خطوة نحو التأهل أهدرها المهاجم جوناثان كودجيا بتعامل سيء في الانفراد بالحارس المتميز دجيغي ديارا.

دق 64: مالي يستأنف المبادرة بتسديدة عشوائية من أداما نوس تراوري بعد سلسلة من المراوغات المتتالية لماريغا.

الرتابة تعود لتبسط سلطتها على وقائع المباراة في ظل تراجع مالي وعجز إيفواري على تقديم الأفضل.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: نتيجة التعادل السلبي تسيطر على المواجهة

دق 42: برعونة، ماريغا يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف المالي الأول بعد مجهود رائع من جينيبو وتمريرة على طبق.

دق 34: موسى ماريغا هداف المنتخب المالي يحاول من ركلة حرة مباشرة قوية وجدت الحارس غبوهو في المكان المناسب.

حالة من هبوط النسق تشهدها المباراة في ظل حوار تكتيكي شرس بين المتخبين طغت عليه الحوارات البدنية الثنائية، غير أنّ مالي تلوح أفضل وأكثر حيوية من كوت ديفوار التي افتقدت لنهج واضح لا سيما في حبك العمليات الهجومية التي فقدت في هذا الشوط.

دق 17: الحارس الإيفواري غبوهو كاد يمنح مالي فرصة التقدم في النتيجة بمحاولة التقاط ساذجة للكرة.

- بداية المباراة

مباراة مالي وكوت ديفوار.. تشكيلتا المنتخبين