على ملعب السلام، بادر منتخب بنين بافتتاح باب التسجيل عبر مويس أديليهو (53) وتمكنت المغرب من إدارك التعادل بفضل القناص يوسف النصيري (76)، مع العلم أن حكيم زياش أهدر ركلة جزاء للمغرب في الوقت البديل (90+4)، كما أكملت بنين المباراة منقوصة من مدافعها أدينون الذي أقصي بعد تلقيه الإنذار الثاني (97).

وفي سلسلة ركلات الترجيح، سجل للمغرب أسامة الإدريسي في حين أهدر الثنائي سفيان بوفال ويوسف النصيري، أمّا بنين فقد نجحت في تدوين ركلاتها الأربع بفضل أوليفييه فيردون ودافيد دجيغلا وتيدجاني أنان وسايبو ماما.

المغرب وبنين.. ملخص المباراة والأهداف (1-1) وركلات الترجيح (4-1)

ركلات الترجيح تهدي بنين بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المغرب

المغرب: أسامة الإدريسي (يسجل) - سفيان بوفال (يضيع) - يوسف النصيري (يضيع)

بنين: أوليفييه فيردون (يسجل) - دافيد دجيغلا (يسجل) - تيدجاني أنان (يسجل) - سايبو ماما (يسجل ويهدي بطاقة التأهل لبنين).

سلسلة ركلات الترجيح:

نهاية الحصة الإضافية الثانية والمباراة بالتعادل (1-1) وهو ما يعني المرور إلى ركلات الترجيح

دق 118: حكيم زياش يظهر في صورة "الحاسم" مجدداً ولكن دون بلوغ الهدف المنشود حيث أطاح بالكرة عالياً وهو على بعد أمتار قليلة من مرمى بنين.

رينار يدشن الحصة الإضافية الثانية بتغيير لتعزيز الهجوم بخروج كريم أحمدي وإقحام فيصل فجر.

الحصة الإضافية الثاني

حصة إضافية أولى اتسمت بالتحفظ في ظل تخوف المنتخبين من تلقي أهداف قاتلة، كما شهدت تلقي المنتخب البيني طرداً لقلب دفاعه خالد أدينون بعد تلقيه الإنذار الثاني الذي ساوى البطاقة الحمراء في الدقيقة 97.

الحصة الإضافية الأولى

نهاية الوقت الأصلي للمباراة: المغرب 1 - 1 بنين

دق 90+4: حكيم زياش يهدر بطاقة التأهل المغربية قبل صافرة الحكم بعد إهداره ركلة جزاء تحصل عليها أشرف حكيمي إثر عرقلته داخل المنطقة بعد عمل فردي رائع من سفيان بوفال.

دق 89: مبارك بوصوفة كاد يوقع الضربة القاضية لبنين من مخالفة قريبة على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى بنين ألاغبي أبدع في التصدي.

دق 82: زياش أحد أبرز نجوم المغرب في المباراة يحاول مجدداً من مخالفة مباشرة خطيرة صدّها الحارس المميز ساتومين ألاغبي بصعوبة بالغة.

دق 76: هدف ا يوسف النصيري يعدّل النتيجة للمغرب بعد "قتالية" عالية من القائد القيدوم مبارك بوصوفة الذي استثمر "تهور" جوردان أديوتي وتراخيه في التخلص من الكرة.

دق 60: بوفال المعار من ساوثهامبتون الانكليزي إلى سلتا فيغو الإسباني الموسم المنقضي والذي يبحث عن هدفه الأول في 15 مباراة دولية بقميص "أسود الأطلس"، أضاف حيوية فورية للخط الأمامي وكاد يعدل النتيجة في أول فرصة له غير أن رأسيته أخطأت طريق المرمى بسنتيمترات قليلة بعد عرضية مميزة من أمرابط.

المدرب هيرفي رينار يقوم بتغيير فوري بعد تلقي الهدف البنيني بخروج يونس بلهندة ودخول سفيان بوفال والهدف تنشيط الهجوم.

دق 53: هدف ا مويس أديليهو وعلى عكس إيقاع المباراة والهيمنة المغربية يمنح بنين هدف التقدم مستغلاً هفوة في المحاصرة الفردية من مانويل دا كوستا بديل القائد مهدي بن عطية في هذا اللقاء.

دق 52: عمل ثنائي مميز بين أمرابط وحكيمي يفشل في استثماره يونس بلهندة الذي سدد كرة بعيدة عن إطار المرمى رغم موقعه المناسب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: المغرب متعادلة مع بنين (0-0)

دق 40: الحكم الأنغولي، هيلدر مارتينس دي كارفالو، يحرم المغرب من هدف شرعي لأشرف حكيمي بعد إعلان حالة تسلل أظهرت الإعادة التلفزيونية أنها غير موجودة على يوسف النصيري الذي بدأ الهجمة في موقف سليم لحظة التمرير.

دق 36: زياش يعود لتهديد مرمى الحارس البنيني بجدية عبر مخالفة مباشرة افتقدت لبعض الدقة لزيارة الشباك.

دق 28: أخطر فرصة مغربية في هذا الشوط حتى الآن. قذيفة حكيم زياش تصطدم بإبداعات حارس بنين.

لما يقرب من 25 دقيقة وتحديداً بعد أول فرصة مغربية، تحولت المباراة إلى إيقاع الرتابة بعض الشيء في ظل أجواء تكتيكية محتدمة بين المدربين الفرنسيين للمنتخبين، هيرفي رينار (المغرب) وميشال دوسوييه (بنين).

دق 6: المغرب يدنو من افتتاح باب التسجيل مبكراً بعد عمل منظم بين الثلاثي زياش وأمرابط والنصيري ولكن تسديدة الأخير اصطدمت بتدخل ثنائي بين الدفاع البنيني وحارس مرماه.

- بداية المباراة

مباراة المغرب وبنين.. تشكيلتا المنتخبين