وسجل اللاعب ثيمبينكوسي لورش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

وضرب المنتخب الجنوب افريقي موعداً مع نيجيريا في ربع نهائي الـ"كان".

أرقام من المباراة

لم يغادر المنتخب المصري كأس أمم افريقيا قبل الدور ربع النهائي منذ 2004 (توقف عند محطة دور المجموعات).

لم يفز منتخب جنوب افريقيا في مباراة في الأدوار الإقصائية في كأس أمم افريقيا منذ شباط/فبراير 2000 عندما فاز على منتخب غانا في الربع نهائي (1-0).

تصدى محمد الشناوي (16 تصدياً) لتسديدات أكثر من أي حارس آخر حتى الآن في كأس أمم افريقيا 2019.

اللاعب ثيمبينكوسي لورش يسجل أول هدف له في الـ"كان" في أول ظهور له في الحفل القاري.



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