وسجل اللاعب ثيمبينكوسي لورش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.
وضرب المنتخب الجنوب افريقي موعداً مع نيجيريا في ربع نهائي الـ"كان".
أرقام من المباراة
- لم يغادر المنتخب المصري كأس أمم افريقيا قبل الدور ربع النهائي منذ 2004 (توقف عند محطة دور المجموعات).
- لم يفز منتخب جنوب افريقيا في مباراة في الأدوار الإقصائية في كأس أمم افريقيا منذ شباط/فبراير 2000 عندما فاز على منتخب غانا في الربع نهائي (1-0).
- تصدى محمد الشناوي (16 تصدياً) لتسديدات أكثر من أي حارس آخر حتى الآن في كأس أمم افريقيا 2019.
- اللاعب ثيمبينكوسي لورش يسجل أول هدف له في الـ"كان" في أول ظهور له في الحفل القاري.
|مباراة مصر وجنوب افريقيا - التفاصيل والأحداث
مصر - جنوب افريقيا | ثيمبينكوسي لورش ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة
مصر - جنوب افريقيا | نهاية المواجهة بهزيمة مصر أمام جنوب افريقيا صفر-1
دق 85 مصر - جنوب افريقيا | ثيمبينكوسي لورش يسجل الهدف الأول لمنتخب جنوب افريقيا (1-صفر)
دق 72 مصر - جنوب افريقيا | الشناوي كالعادة في المكان المناسب
دق 69 مصر - جنوب افريقيا | رأسية هلاتشوايو مرت بجانب مرمى الشناوي
دق 57 مصر - جنوب افريقيا | تريزيغيه ينفرد ويسدد دون تركيز
مصر - جنوب افريقيا | عودة المباراة في شوطها الثاني
مصر - جنوب افريقيا | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 36 مصر - جنوب افريقيا | فرصة جديدة تضيع لمنتخب جنوب افريقيا
دق 24 مصر - جنوب افريقيا | تريزيغيه يضيع فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة
دق 21 مصر - جنوب افريقيا | الشناوي سداً منيعاً أمام هجمات جنوب افريقيا
دق 15 مصر - جنوب افريقيا | الشناوي يواصل التألق في الـ"كان"
دق 4 مصر - جنوب افريقيا | كرة محمد صلاح القوية يحولها الدفاع إلى الركنية
مصر - جنوب افريقيا | بداية المباراة بين منتخب الفراعنة ومنتخب البافانا بافانا
مصر - جنوب افريقيا | مواجهة ثمن النهائي ستدور على أرض ستاد القاهرة
مصر - جنوب افريقيا | التشكيلة الأساسية للمنتخبين