مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم

موعد البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال

البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر).

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD.

إفريقيا والعرب في الانتظار 🤩



ها قد حان الموعد الكبير ولحظة التتويج باللقب الغالي والثمين!#السنغال_الجزائر 🇩🇿🇸🇳 في نهائي #كأس_أمم_إفريقيا 2019



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#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/UlaHTIGZ6X — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال في بث مباشر عبر الانترنت

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