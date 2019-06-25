مباراة غانا وبنين في بث مباشر

- بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المواجهة اتسمت المواجهة بالندية مع أفضلية بسيطة للمنتخب الغاني بفضل الامكانات الفردية لأغلب لاعبيه إضافة إلى خبراتهم الكبيرة في البطولة.

- مباراة جيدة فنياً من جانب المنتخبين، فقد ظهر منتخب بنين بصورة مخالفة للتوقعات وبدا نداً عنيداً للبلاك ستارز.

9 - المنتخب الغاني لم يرتبك، جوردان أيو يمرّر لشقيقه وقائده أندريه أيو الذي سدّد بيسراه كرة زاحفة عانقت الشباك الغانية.

2 - بداية مفاجئة للمباراة، ميكاييل بوتي يستغل بطء الدفاع الغاني ويضع بنين في المقدمة مخالفاً كل التوقعات.

تشكيلتا المنتخبين

البث المباشر لمباراة غانا يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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