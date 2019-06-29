فراس بن أحمد

ويحتل المنتخب الكاميروني صدارة المجموعة بـ4 نقاط فيما يحتل منتخب غانا مركز الوصافة بنقطتين مؤقتاً.

ويلعب لاحقاً منتخب بنين مع غينيا بيساو.

مباراة الكاميرون وغانا - تفاصيل المواجهة الكلاسيكية

#TotalAFCON2019

After his stellar performance, Zambo Anguissa has been selected as the Total Man of the Match. Congrats!#CMRGHA #FootballTogether pic.twitter.com/IfZU1lQ1sQ — CAF (@CAF_Online) June 29, 2019

الكاميرون - غانا | الكاميروني زامبو أنغيسا ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة

الكاميرون - غانا | نهاية المباراة بالتعادل السلبي

دق89 الكاميرون - غانا | أندي يادوم يخترق ويصوب لكن أونانا كان لها بالمرصاد

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دق54 الكاميرون - غانا | تصويبة مباراك وكاسو تمر قريبة من الشباك

الكاميرون - غانا | عودة المباراة في شوطها الثاني

الكاميرون - غانا | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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دق 36 الكاميرون - غانا | تصويبة كلينتون نجي القوية أبعدها الحارس ريشارد أوفوري بصعوبة

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الكاميرون - غانا | بداية المباراة على استاد الإسماعيلية

التشكيلة الأساسية للمنتخبين