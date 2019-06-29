فراس بن أحمد
ويحتل المنتخب الكاميروني صدارة المجموعة بـ4 نقاط فيما يحتل منتخب غانا مركز الوصافة بنقطتين مؤقتاً.
ويلعب لاحقاً منتخب بنين مع غينيا بيساو.
|مباراة الكاميرون وغانا - تفاصيل المواجهة الكلاسيكية
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الكاميرون - غانا | نهاية المباراة بالتعادل السلبي
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دق87 الكاميرون - غانا | كرة خطيرة في آخر المباراة، تصويبة صامويل أوسو تصطدم بالعارضة
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الكاميرون - غانا | عودة المباراة في شوطها الثاني
الكاميرون - غانا | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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دق 36 الكاميرون - غانا | تصويبة كلينتون نجي القوية أبعدها الحارس ريشارد أوفوري بصعوبة
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الكاميرون - غانا | بداية المباراة على استاد الإسماعيلية
التشكيلة الأساسية للمنتخبين