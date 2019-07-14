وقفت الكلمات كعادتها في صف الزميل حفيظ دراجي عند تعليقه على مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والتي انتهت لصالح محاربي الصحراء 2-1 يوم الأحد.

وتابع عشاق منتخب الخضر اللحظات الأخيرة من اللقاء على أعصابهم عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله قبل أن يأتي هدف الفوز من قبل نجم منتخب الجزائر رياض محرز في الوقت بدل الضائع إثر تنفيذه لركلة حرة مباشرة ببراعة.

وتصدّر وسم حفيظ دراجي القائمة عبر تويتر في مصر التي تقام بها البطولة، إذ دائماً ما حصلت كلماته على إشادة كبيرة من قبل متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان حفيظ دراجي يناشد رياض محرز بوضع الكرة في المرمى وهو ما حدث لتنطلق كلماته المرافقة للأفراح التي لم تتوقف لأكثر من ثلاث دقائق.



