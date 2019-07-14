فراس بن أحمد

وسجل كل من وليام إيكونغ (خطأ في مرماه 40) ورياض محرز (95) هدفي الجزائر فيما دوّن أوديون إيغالو هدف نيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وضرب المنتخب الجزائري موعداً مع السنغال في نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019.

أرقام واحصائيات

وصل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بعد 1980 و1990 .

خرج منتخب نيجيريا 5 مرات في آخر 6 مباريات نصف نهائي في كأس أمم أفريقيا.

سُجلت 4 أهداف عكسية في كأس أمم أفريقيا 2019، بقدر التي سُجلت في الدورات الثلاث السابقة مجتمعة.

آخر هدفين لمنتخب الجزائر من خارج منطقة الجزاء في كأس أمم أفريقيا سجلهما رياض محرز.

أوديون إيغالو هداف كأس أمم أفريقيا 2019 حالياً برصيد 4 أهداف .

مباراة الجزائر ونيجيريا - التفاصيل والأحداث

الجزائر - نيجيريا | نهاية المباراة بوصول الجزائر إلى النهائي عقب الفوز على نيجيريا 2-1

دق 95 الجزائر - نيجيريا | رياض محرز من كرة ثابتة يضيف الهدف الثاني للجزائر (2-1)

دق 93 الجزائر - نيجيريا | العارضة تمنع الجزائر من هدف ثان

دق 89 الجزائر - نيجيريا | فيغولي يصوب فوق العارضة

دق 81 الجزائر - نيجيريا | تصويبة إيوبي سهلة للحارس مبولحي

دق 72 الجزائر - نيجيريا | ايغالو يعدل الكفة للمنتخب النيجري (1-1)

دق 70 الجزائر - نيجيريا | الغامبي باكاري غاساما يعود للـ"VAR" ويعلن عن ركلة جزاء لنيجيريا.

دق 66 الجزائر - نيجيريا | تراجع النسق في المباراة والنتيجة على حالها (1-صفر)

الجزائر - نيجيريا | عودة المباراة في شوطها الثاني

الجزائر - نيجيريا | نهاية الشوط الأول بتقدم الخضر على نيجيريا 1-صفر

دق 40 الجزائر - نيجيريا | المنتخب الجزائري يفتتح التسجيل (1-صفر)، عرضية رياض محرز تصطدم بالمدافع النيجيري ويليام إيكونغ وتحول مسارها نحو الشباك.

دق 38 الجزائر - نيجيريا | المنتخب النيجيري يكشر عن أنيابه، إيغالو هدد شباك مبولحي

دق 36 الجزائر - نيجيريا | فرصة جديدة خطيرة لمنتخب الجزائر

دق 29 الجزائر - نيجيريا | ماذا أهدرت يا بغداد بونجاح! انفرد بحارس نيجيريا وأضاع فرصة تسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء

دق 20 الجزائر - نيجيريا | تصويبة أحمد موسى كان لها رايس مبولحي بالمرصاد

دق 16 الجزائر - نيجيريا | رأسية بن سبعيني مرت قريبة من شباك نيجيريا

دق 12 الجزائر - نيجيريا | المنتخب الجزائري دخل المباراة بشكل جيد

الجزائر - نيجيريا | بداية مواجهة نصف النهائي على استاد القاهرة

الجزائر - نيجيريا | التشكيلة الأساسية للمنتخبين