بن عطية يفسر سبب فشل المغرب في كأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS October 13, 2019 13:17 1:21 دقيقة اعترف المهدي بن عطية قائد منتخب المغرب المعتزل بعدم امتلاك بلاده لنجوم من طينة رياض محرز الذي قاد الجزائر للفوز بلقب كأس أممإأفريقيا. تقارير إخبارية رياض محرز مهدي بن عطية -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألمانيا وإستونيا: البث المباشر والتغطية الخاصة 7:45 دقيقة بوليسيتش: أميركي يبحث عن حلمه في ستامفورد بريدج 3:49 دقيقة إيطاليا تطيح باليونان وتضمن مقعدها في يورو 2020 1:03 دقيقة راموس يتخطى كاسياس بعدد المباريات الدولية 4:58 دقيقة البوسنة تقتنص فوزاً عريضاً وهاماً من فنلندا 4:08 دقيقة الدنمارك تهزم سويسرا وتعزز آمالها 3:02 دقيقة ملخص مباراة جيورجيا وجمهورية أيرلندا 0:42 دقيقة رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا 1:08 دقيقة تألّق مصري في نصف نهائي بطولة أميركا للاسكواش 0:36 دقيقة مدفيديف يقصي تسيتسيباس ويبلغ النهائي