

شّقّ المنتخب الجزائري طريقه بنجاح نحو المباراة النهائية لـ"كان 2019" ليلاقي نظيره السنغالي الجمعة على أرضية ملعب القاهرة العريق.

وقبل وصولهم إلى النهائي أرسل رجال المدرب جمال بلماضي إشارات إيجابية بدأت منذ المواجهة الافتتاحية واستمرّت حتّى موقعة نصف النهائي أمام أحد عمالقة القارة السمراء "نيجيريا".

بالعلامة الكاملة

تسيّد محاربو الصحراء مجريات المجموعة الثالثة أثناء الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2019.

واستهلت الجزائر مشوارها بفوز مريح على كينيا بفضل هدفي بغداد بونجاح من ركلة جزاء ورياض محرز.

وأبان "الخضر" علو كعبهم في ثاني مباريات الـ"كان" عندما هزموا السنغال بهدف من توقيع يوسف بلايلي.

أما خلال المواجهة الختامية للدور الأول فقد عوّل جمال بلماضي على الاحتياطيين الذين كانوا على قدر المسؤولية وحققوا فوزاً ساحقاً على تنزانيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من إسلام سليماني وآدم أوناس في مناسبتين.

مرور يسير في ثمن النهائي

واجه المنتخب الجزائري في الدور ثمن النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 نظيره الغيني.

ولم يجد زملاء الحارس المخضرم رايس مبولحي صعوبة تذكر في تجاوز عقبة غينيا إذ فازوا بثلاثية بيضاء من توقيع يوسف بلايلي ورياض محرز وآدم أوناس.

العقبة الأصعب في ربع النهائي

كانت مواجهة كوت ديفوار الأصعب في مشوار محاربي الصحراء في "كان 2019".

ولئن بادرت الجزائر بافتتاح النتيجة عبر القيدوم سفيان فيغولي فقد عاد منتخب "الأفيال" على مستوى النتيجة وعادل الكفّة.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للخضر (4-3) في الأخير لتبلغ الجزائر نصف النهائي.

الإطاحة بـ"النسور الممتازة"

أعاد المنتخب الجزائري الكرّة وأطاح بعملاق آخر من عمالقة القارة السمراء وهو المنتخب النيجيري.

وشهدت موقعة نصف النهائي تشويقاً منقطع النظير إذ افتتح محاربو الصحراء النتيجة من خلال النيران الصديقة بواسطة النيجيري ويليام إيكونغ الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه ثمّ عادل منتخب "النسور الممتازة" النتيجة عبر أوديون إيغالو من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 95 بالنبأ السعيد للجماهير الجزائرية، إذ فكّ رياض محرز الارتباط مع المنتخب النيجيري ودوّن أحد أجمل الأهداف في "كان 2019" الذي منح "الخضر" بطاقة العبور إلى النهائي.

وترنو الجزائر للعودة إلى منصات التتويج القارية بعد إحرازها لنسخة عام 1990 على أرضها وهي الوحيدة في تاريخها الكروي.

ويواجه "الخضر" في نهائي كان 2019 السنغال في إعادة لمباراة الدور الأول التي شهدت فوز رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف.

أرقام "الخضر" قبل النهائي

• المنتخب الجزائري سجل 12 هدفاً 8 في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني.

• المنتخب الجزائري أحرز 11 هدفاً من داخل منطقة الجزاء وهدفاً من خارج الصندوق.

• هدف وحيد فقط أحرزه المنتخب الجزائري من ركلة حرة مباشرة.

• المنتخب الجزائري الأفضل جماعياً في البطولة إذ أحرز 9 أهداف من الـ12 من تمريرات حاسمة بنسبة بلغت 75%.

• المنتخب الجزائري أحرز 5 أهداف بالقدم اليمنى في البطولة إلى الآن.

• المنتخب الجزائري سجل 6 أهداف بالقدم اليسرى.

• المنتخب الجزائري لم يحرز أي هدف بالرأس طوال مشواره بالبطولة.

• المنتخب الجزائري أحرز هدفاً وحيداً سجله لاعب الفريق الخصم بالخطأ في مرماه.

