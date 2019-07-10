وسجل اللاعب إدريسا غاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وسيلاقي المنتخب السنغالي في نصف النهائي منتخب تونس أو مدغشقر.

أرقام واحصائيات:

وصل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأول مرة له منذ 2006.

بنين هو المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في كأس أمم أفريقيا دون الفوز في أي منها (14 مباراة حقق خلالها 5 تعادلات و9 هزائم).

المنتخب البنيني هو أكثر منتخب تحصل على بطاقات حمراء (02) في كأس أمم افريقيا 2019.

اللاعب إدريسا غاي يدّون أول هدف له في كأس أمم افريقيا.

سجل ساديو مانيه ثلاثة أهداف وصنع آخر في كأس أمم افريقيا 2019.



مباراة السنغال وبنين - التفاصيل والأحداث

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دق 76 السنغال - بنين | دفاع منتخب بنين يستميت في صد هجوم السنغال

دق 73 السنغال - بنين | الحكم الجزائري مصطفى غربال يستعين بالـVAR ويقر بعدم مشروعية هدف ساديو مانيه

دق 70 السنغال - بنين | إدريسا غاي يفتتح التسجيل لأسود التيرانغا (1-صفر)

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دق 53 السنغال - بنين | مانيه متسلل، النتيجة على حالها صفر-صفر

دق 48 السنغال - بنين | بوتي يواصل اهدار الفرص الخطيرة لمنتخب بنين

السنغال - بنين | عودة المباراة في شوطها الثاني

السنغال - بنين | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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دق 32 السنغال - بنين | المدافع كوليبالي وصل متأخراً ولم يلحق بالكرة

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السنغال - بنين | بداية أولى مواجهات ربع نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 على أرضية ملعب 30 يونيو.

السنغال - بنين | التشكيلة الأساسية للمنتخبين