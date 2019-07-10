وسجل اللاعب إدريسا غاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.
وسيلاقي المنتخب السنغالي في نصف النهائي منتخب تونس أو مدغشقر.
أرقام واحصائيات:
- وصل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأول مرة له منذ 2006.
- بنين هو المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في كأس أمم أفريقيا دون الفوز في أي منها (14 مباراة حقق خلالها 5 تعادلات و9 هزائم).
- المنتخب البنيني هو أكثر منتخب تحصل على بطاقات حمراء (02) في كأس أمم افريقيا 2019.
- اللاعب إدريسا غاي يدّون أول هدف له في كأس أمم افريقيا.
- سجل ساديو مانيه ثلاثة أهداف وصنع آخر في كأس أمم افريقيا 2019.
|مباراة السنغال وبنين - التفاصيل والأحداث
السنغال - بنين | السنغالي إدريسا غاي ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة
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دق 83 السنغال - بنين | أوليفيه فيردون (بنين) يغادر بالطاقة الحمراء
دق 76 السنغال - بنين | دفاع منتخب بنين يستميت في صد هجوم السنغال
دق 73 السنغال - بنين | الحكم الجزائري مصطفى غربال يستعين بالـVAR ويقر بعدم مشروعية هدف ساديو مانيه
دق 70 السنغال - بنين | إدريسا غاي يفتتح التسجيل لأسود التيرانغا (1-صفر)
دق 66 السنغال - بنين | حارس السنغال غوميس حاول ابعاد الكرة لكنه كاد أن يضعها في مرماه
دق 53 السنغال - بنين | مانيه متسلل، النتيجة على حالها صفر-صفر
دق 48 السنغال - بنين | بوتي يواصل اهدار الفرص الخطيرة لمنتخب بنين
السنغال - بنين | عودة المباراة في شوطها الثاني
السنغال - بنين | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 46 السنغال - بنين | ضغط سنغالي وتصد دفاعي رائع من منتخب بنين
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دق 11 السنغال - بنين | ضغط سنغالي على حصون بنين منذ البداية
السنغال - بنين | بداية أولى مواجهات ربع نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 على أرضية ملعب 30 يونيو.
السنغال - بنين | التشكيلة الأساسية للمنتخبين