وجاء في بيان نشره الاتحاد المصري على الانترنت، إن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب قرر استبعاد وردة "بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز".

وأضاف البيان: "من المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية بـ 22 لاعباً".

ويأتي استبعاد وردة على إثر حديث دار بينه وبين عارضة أزياء مصرية على انستاغرام واتهمته قبل أيام قليلة بالتحرش بها.

يذكر أن مدرب منتخب مصر المكسيكي خافيير أغيري أكد في المؤتمر الصحافي الثلاثاء أن وردة مع المنتخب ويواصل التمارين بشكل عادي، بينما أفاد القائد أحمد المحمدي أن الموضوع (السابق) "تم حله في دقيقتين" وأن كل اللاعبين يركزون على مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء.

