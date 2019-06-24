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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

موعد ومشاهدة مباراة غانا في كأس أمم افريقيا بث مباشر

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موعد مباراة غانا وبنين في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 والبث المباشر لها عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة غانا وبنين في بث مباشر

موعد مباراة غانا وبنين في كأس امم افريقيا

البث المباشر لمباراة غانا يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة غانا بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة غانا وبنين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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