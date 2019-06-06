موريتانيا تبحث عن ظهور أول مشرف في الـ"كان"

بتأهل تاريخي إلى العرس الإفريقي، سيكون منتخب موريتانيا على موعد مع مواصلة نحت التاريخ من خلال تقديم صورة مميزة عندما يواجه منتخبات المجموعة الخامسة والتي ضمت تونس ومالي وأنغولا.

مدرب فرنسي بطموحات كبيرة

سيتذكر الموريتانيون الفرنسي كورينتين مارتينز كثيراً لأنه الربان الذي أوصل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس أمم افريقيا لأول مرة.

كان مارتينز (49 عاماً) لاعباً جيداً خاصة وأنه لعب لأندية أوكسير وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وستراسبورغ وبوردو إلا أنه لا يملك سجلاً تدريبياً لامعاً ومحطة موريتانيا هي الأبرز له منذ دخوله عالم المقاليد الفنيّة.

إسماعيل دياكيتي: صانع الفرحة

كان دياكيتي (27 عاماً) وراء وصول منتخب المرابطين إلى العرس الافريقي عقب تسجيله هدفين حاسمين في شباك بوتسوانا (20 و84) قبل جولة على نهاية التصفيات.

يعتبر لاعب اتحاد تطاوين التونسي هداف منتخب بلاده في التصفيات برصيد 4 أهداف.

الطريق إلى "كان" مصر

قدم المنتخب الموريتاني أداءً مميزاً في التصفيات المؤهلة للنهائيات القارية بعد أن حل وصيفاً لأنغولا (الأولى برصيد 12 نقطة) بفارق الأهداف.

وحقق منتخب المرابطون 4 انتصارات وهزيمتين في المجموعة التاسعة وسجل 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة

موريتانيا - مالي (30 مباراة)

فوز موريتانيا تعادل المنتخبين فوز مالي 5 7 18

سجل منتخب موريتانيا 23 هدفاً في شباك مالي فيما استقبلت شباكه 60 هدفاً.

موريتانيا - أنغولا (مباراتين)

فوز موريتانيا تعادل المنتخبين فوز أنغولا 1 0 1

سجل منتخب المرابطون هدفين في شباك أنغولا فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

موريتانيا - تونس (9 مباريات)

فوز موريتانيا تعادل المنتخبين فوز تونس 0 2 7