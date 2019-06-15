ضمت المجموعة الخامسة في نهائيات كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 كل من تونس وموريتانيا ومالي وأنغولا.

السويس والاسماعيلية يستضيفان المجموعة الخامسة

ستحتضن مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر والتي تقع شرق دلتا النيل والتي يحدها شمالاً الإسماعيلية وشرقاً جنوب سيناء وغرباً القاهرة، مواجهات المجموعة الخامسة.

ستدور جل مباريات المجموعة الخامسة على ملعب المدينة والخاص بفريق بيتروجيت والذي يتسع لحوالي 27 ألف متفرج.

سيكون الطقس في هذه المدينة خلال البطولة حاراً في النهار إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 فيما ستكون درجات الحرارة ليلاً جيدة ما بين 22 و24 درجة.

سيشارك ملعب الإسماعيلية في احتضان مباراة من المجموعة الخامسة بإقامة مواجهة الجولة الأخيرة بين أنغولا ومالي يوم 2 يوليو/حزيران 2019.

يتسع ملعب نادي الإسماعيلي لحوالي 19 ألف متفرج في المدينة الواقعة على الضفة الغربية من بحيرة التمساح والتي تعتبر جزءاً من ممر قناة السويس كما تقع تقريبًا في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالاً والسويس جنوبًا.

منتخب تونس

يستعد المنتخب التونسي لخوض غمار المشاركة الـ19 في تاريخه في الـ"كان".

سيحاول المنتخب التونسي البحث عن تتويجه القاري الثاني بعد أن نال اللقب على أرضه في عام 2004 وهو الذي لم يغب عن الـ"كان" منذ حوالي 25 عاماً.

وصل "نسور قرطاج" إلى المربع الذهبي في 6 مناسبات كانت في نسخ: أثيوبيا 1962 وتونس 1965 وغانا 1978 وجنوب افريقيا 1996 ونيجيريا وغانا 2000 وتونس 2004.

يستهل المنتخب التونسي مبارياته في الـ"كان" بمواجهة أنغولا ثم المرور لصدام قوي مع مالي على أن يختتم نسور قرطاج دور المجموعات بمباراة عربية خالصة أمام موريتانيا.

المباراة اليوم التوقيت الملعب تونس - أنغولا 24 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس تونس - مالي 28 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس موريتانيا - تونس 2 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس

منتخب موريتانيا

ستكون نهائيات كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 تاريخية لمنتخب موريتانيا الذي يشارك لأول مرة في العرس القاري.

سيعيش رفاق اللاعب إسماعيل دياكيتي، لاعب اتحاد تطاوين التونسي، مغامرة كروية رائعة من أجل اثبات أحقيتهم بالوصول إلى الـ"كان".

سيستهل منتخب المرابطون مبارياته في كأس افريقيا بمواجهة مالي في مباراة قد تحمل نتيجة مميزة لموريتانيا التي تحسنت كثيراً مع المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز أما المباراة الثانية ستجمعهم بأنغولا فيما ستكون المباراة الأخيرة مع أحد منتخبات المغرب العربي "نسور قرطاج".

المباراة اليوم التوقيت الملعب مالي – موريتانيا 24 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

ملعب السويس موريتانيا – أنغولا 29 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس موريتانيا – تونس 2 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس

منتخب مالي

يواصل منتخب مالي رحلة البحث عن لقبه الأول في كأس افريقيا خلال مشاركته الـ11 في البطولة.

يشارك منتخب مالي باستمرار في الـ"كان" منذ نسخة غانا 2008.

رغم مشاركاته القليلة في الحدث القاري، إلا أن مالي عرفت الوصول إلى نصف النهائي في 6 مناسبات (1972، 1994، 2002، 2004، 2012، 2013).

يفتتح منتخب مالي مشاركته في كأس افريقيا بمواجهة موريتانيا في مباراة محفوفة بالمخاطر ثم سيكون في نزال محتدم مع تونس قد يكون على صدارة المجموعة فيما سيكون اللقاء الأخير أمام أنغولا في مدينة الإسماعيلية.

المباراة اليوم التوقيت الملعب مالي – موريتانيا 24 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

ملعب السويس تونس – مالي 28 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة ملعب السويس أنغولا – مالي 2 يوليو/تموز الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب الإسماعيلي

منتخب أنغولا

يشارك المنتخب الأنغولي للمرة الثامنة في كأس أمم افريقيا.

عرف "كان" جنوب افريقيا 1996 المشاركة الأولى لمنتخب الـ"Palancas Negras" في المسابقة القارية.

وصل المنتخب الأنغولي في مناسبتين لربع النهائي، فكانت الأولى في عام 2008 والثانية في عام 2010 عند استضافته للبطولة.

يدخل المنتخب الأنغولي غمار الـ"كان" بلقاء تونس ثم اللعب أمام موريتانيا وانهاء الدور الأول بلقاء مالي.

