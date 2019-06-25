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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة البث المباشر لمباراة أوغندا وزيمبابوي

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مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي المقررة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بداية اليوم الحافل بالمباريات.

Reuters

مباراة أوغندا وزيمبابوي في بث مباشر

موعد مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس امم افريقيا

البث المباشر لمباراة أوغندا وزيمبابوي يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD. 

مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

أوغندا زيمبابوي
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