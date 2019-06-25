مشاهدة البث المباشر لمباراة أوغندا وزيمبابوي

من قبل beIN SPORTS June 25, 2019 09:52 مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي المقررة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، هي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بداية اليوم الحافل بالمباريات.