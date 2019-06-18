لاعبو القارة السمراء في ميزان الإحصائيات التاريخية

العديد من نجوم كرة القدم في قارة إفريقيا شاكوا وتألقوا في نهائيات كأس الأمم بعضهم سطر اسمه بأحرف من نور في سجلات البطولة بتسجيله العديد من الأرقام القياسية التي لم تمحى أو تكسر حتى الآن، أرقام هامة خاصة بتسجيل الأهداف وعدد المشاركات وعدد مرات التتويج نتحدث عنها في النقاط التالية.

• يعد الأسد الكاميروني صاوميل إيتو هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة بشكل عام حيث أحرز 18 هدفاً في جميع مشاركاته في النهائيات مع منتخب بلاده يليه الإيفواري لوران بوكو برصيد 14 هدفاً ثم النيجيري رشيدي ياكيني في المركز الثالث برصيد 13 هدفاً.

• المصري حسام حسن هو هداف العرب في البطولة إذ أحرز خلال مشاركاته المتعددة 12 هدفاً.

• أفضل هداف في بطولة واحدة كان مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية الراحل نداي مولامبا الذي أحرز 9 أهداف في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 1979.

• المصري أحمد حسن والكاميروني ريغوبرت سونغ هما أكثر اللاعبين ظهوراً في بطولات كأس الأمم الإفريقية بواقع 8 مشاركات لكل منهما والمثير أن كليهما شارك في نفس البطولات تماماً وهي ( 1996 – 1998 – 2000 – 2002 – 2004 – 2006 – 2008 – 2010).

• الحارس المصري عصام الحضري هو أكثر حارس مرمى شارك في بطولات كأس الأمم الإفريقية بواقع 7 مشاركات أعوام (1998 – 2000 – 2002 – 2004 – 2006 – 2010).

• أكثر لاعبين توجا بألقاب في تاريخ كأس أمم إفريقيا هما المصريان عصام الحضري وأحمد حسن وكلاهما فاز باللقب 3 مرات.

• أكبر لاعب في تاريخ البطولة هو المصري عصام الحضري حيث شارك في المباراة النهائية في نسخة الغابون 2017 وهو يبلغ من العمر 44 سنة و21 يوماً.

• أصغر لاعب شارك في نهائيات الأمم الإفريقية هو الغابوني شيفا نزيغو الذي خاض مباراة الغابون وجنوب إفريقيا في كان 2000 في عمر 16 عاماً و93 يوم.

• المصري حسام حسن هو أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ نهائيات كأس الأمم الإفريقية إذ أحرز هدف مصر الرابع في شباك الكونغو الديمقراطية (4-1) في ربع نهائي بطولة عام 2006 في عمر 39 عاماً و174 يوماً.



