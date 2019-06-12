كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019: موعد مباريات نيجيريا ومعلومات المجموعة الثانية

ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبورندي.

الإسكندرية تحتضن مباريات المجموعة الثانية

ينزل منتخبات المجموعة الثانية ضيوفاً على مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة تقريباً 221 كلم عند الذهاب من الطريق الصحراوي و216 كلم عند الاعتماد على الطريق الزراعي.

الإسكندرية هي مزار سياحي بامتياز لما تتضمنه المدينة من معالم رائعة على غرار عمود السواري وقلعة قايتباي والمسرح الروماني ومكتبة الإسكندرية الجديدة والميناء الشرقي ومقابر مصطفى كامل الأثرية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية ومقابر كوم الشقافة الأثرية.

ستكون درجات الحرارة مميزة ليلاً (ما بين 22 و24 درجة) لإقامة مباريات كأس افريقيا فيما سيكون الطقس حاراً نسبياً في النهار (أعلى درجة 31).

منتخب نيجيريا

بعد غيابه عن نسختي 2015 و2017، يعود المنتخب النيجيري للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا للمرة 18 في تاريخه.

يعتبر المنتخب النيجيري من أفضل المنتخبات الموجودة في القارة السمراء بعد أن توّج بالكأس في 3 مناسبات (1980 و1994 و2013) وتمكن من حصد المركز الثالث خلال 7 نهائيات كان آخرها "كان" أنغولا 2010 كما كان وصيفاً في 4 مناسبات (1984 و1988 و1990 و2000).

المباراة اليوم التوقيت الملعب نيجيريا -بورندي 22 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية نيجريا -غينيا 26 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية مدغشقر – نيجريا 30 يونيو/حزيران الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية

منتخب غينيا

يشارك منتخب غينيا للمرة 12 في نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم.

كان أفضل انجاز حققه منتخب "سيلي ناسيونال" هو مركز الوصافة في "كان" أثيوبيا 1976.

سيخوض المنتخب الغيني آخر مبارياته في دور المجموعات أمام بورندي في ملعب السلام الخاص بفريق الإنتاج الحربي.

المباراة اليوم التوقيت الملعب غينيا -مدغشقر 22 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية نيجريا -غينيا 26 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية بورندي – غينيا 30 يونيو/حزيران الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام بالقاهرة

منتخب مدغشقر

الوافد الجديد لنهائيات كأس أمم افريقيا، وهو منتخب بلاد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد.

سيحاول منتخب مدغشقر تقديم أوراق اعتماده كمنتخب صاعد في القارة الافريقية واثبات أحقيته في التواجد بالعرس القاري.

سيعتمد مدغشقر على خبرة لاعب ليون الفرنسي جيرمي مورال الذي التحق بالمنتخب في أواخر عام 2018 ليخوض أول مباراة له أمام السودان في التصفيات المؤهلة لـ"كان" مصر 2019.

المباراة اليوم التوقيت الملعب غينيا -مدغشقر 22 يونيو/حزيران الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية مدغشقر – بورندي 27 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية مدغشقر – نيجريا 30 يونيو/حزيران الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية

منتخب بورندي

بالإضافة لمنتخب مدغشقر، سيشارك منتخب بورندي لأول مرة في الحدث القاري بعد 57 عاماً من تأسيس الاتحاد المحلي للعبة.

المباراة اليوم التوقيت الملعب نيجيريا -بورندي 22 يونيو/حزيران الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية مدغشقر – بورندي 27 يونيو/حزيران الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة الاسكندرية بورندي – غينيا 30 يونيو/حزيران الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد السلام بالقاهرة



