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كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 – أبرز الأرقام

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شهدت كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 أرقاماً ملفتةً سجّلت بأحرف من ذهب في مدوّنة المسابقة القارية العريقة.

Reuters

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 تسجيل 102 هدفاً وهو أكبر عدد في تاريخ نسخة واحدة من البطولة.
 
السنغال 0 – 1 الجزائر  

o    فاز منتخب الجزائر بقلب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، 29 عام بعد أول انتصار للفريق في 1990.
o    خسر منتخب السنغال في النهائي مرتين الآن في كأس الأمم الإفريقية (في 2002 ضد الكاميرون و2019 ضد الجزائر). آخر 3 هزائم لمنتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية كانت أمام منتخب الجزائر (0-2 في دور المجموعات 2015، 0-1 في دور المجموعات و0-1 في نهائي 2019).
o    لم يخسر منتخب الجزائر في آخر 6 مباريات أمام السنغال في جميع البطولات (فاز 5 مرات وتعادل في مناسبة وحيدة) بعد أن كان قد خسر 3 على التوالي قبل ذلك.
o    هذا فقط خامس نهائي في كأس الأمم الإفريقية عندما كان مدربي الفريقين من القارة الإفريقية والأول منذ 1998.
o    سجل المنتخب الجزائري في جميع مبارياته الـ 7 في كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 (13 هدفاً) وعادل أفضل حصيلة للفريق في نسخة واحدة من البطولة (مع 1990).  
o    آخر 6 أهداف تلقاها المنتخب السنغالي في شباكه في كأس الأمم الإفريقية كانت ضد منتخب الجزائر (2 في 2015، 2 في 2017 و2 في 2019).
o    هدف اللاعب بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر هو أسرع هدف في كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 (01:22) وأسرع هدف في البطولة منذ هدف غيفن سنغلوما لمنتخب زامبيا في يناير 2015 (01:04).
 

السنغال الجزائر كأس أمم إفريقيا مصر 2019
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