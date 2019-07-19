كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 – أبرز الأرقام

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 تسجيل 102 هدفاً وهو أكبر عدد في تاريخ نسخة واحدة من البطولة.



السنغال 0 – 1 الجزائر

o فاز منتخب الجزائر بقلب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، 29 عام بعد أول انتصار للفريق في 1990.

o خسر منتخب السنغال في النهائي مرتين الآن في كأس الأمم الإفريقية (في 2002 ضد الكاميرون و2019 ضد الجزائر). آخر 3 هزائم لمنتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية كانت أمام منتخب الجزائر (0-2 في دور المجموعات 2015، 0-1 في دور المجموعات و0-1 في نهائي 2019).

o لم يخسر منتخب الجزائر في آخر 6 مباريات أمام السنغال في جميع البطولات (فاز 5 مرات وتعادل في مناسبة وحيدة) بعد أن كان قد خسر 3 على التوالي قبل ذلك.

o هذا فقط خامس نهائي في كأس الأمم الإفريقية عندما كان مدربي الفريقين من القارة الإفريقية والأول منذ 1998.

o سجل المنتخب الجزائري في جميع مبارياته الـ 7 في كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 (13 هدفاً) وعادل أفضل حصيلة للفريق في نسخة واحدة من البطولة (مع 1990).

o آخر 6 أهداف تلقاها المنتخب السنغالي في شباكه في كأس الأمم الإفريقية كانت ضد منتخب الجزائر (2 في 2015، 2 في 2017 و2 في 2019).

o هدف اللاعب بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر هو أسرع هدف في كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 (01:22) وأسرع هدف في البطولة منذ هدف غيفن سنغلوما لمنتخب زامبيا في يناير 2015 (01:04).

