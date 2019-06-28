قطع في وتر أخيل ينهي مشوار "جنش" في كأس أمم إفريقيا

وأوضح في بيان "أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر +أخيل+، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة".

وأتت إصابة جنش خلال التدريبات مساء اليوم استعدادا لمباراة أوغندا الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، علما بأن مصر ضمنت التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزها في المباراة الأولى على زيمبابوي (1-صفر) وفي الثانية على الكونغو الديموقراطية (2-صفر).

ويعد "جنش" الحارس الثالث في التشكيلة المصرية بعد حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، وحارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي.

