جدول مباريات كأس أمم افريقيا "مصر 2019" يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد بث جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه.
جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019
|
موعد بث المباريات بتوقيت مكة المكرمة
|
المجموعة الأولى
|
المباراة
|
التاريخ والتوقيت
|
القناة
|
مصر x زيمبابوي
|
21 يونيو | 11.00 م
|
|
كونغو الديمقراطية x أوغندا
|
22 يونيو | 5.30 م
|
أوغندا x زيمبابوي
|
26 يونيو | 8.00 م
|
|
مصر x كونغو الديمقراطية
|
26 يونيو | 11.00 م
|
|
أوغندا x مصر
|
30 يونيو | 10.00 م
|
زيمبابوي x كونغو الديمقراطية
|
30 يونيو | 10.00 م
|
|
المجموعة الثانية
|
نيجيريا x بوروندي
|
22 يونيو | 8.00 م
|
|
غينيا x مدغشقر
|
22 يونيو | 11.00 م
|
|
نيجيريا x غينيا
|
26 يونيو | 5.30 م
|
|
مدغشقر x بوروندي
|
27 يونيو | 5.30 م
|
|
مدغشقر x نيجيريا
|
30 يونيو | 7.00 م
|
بوروندي x غينيا
|
30 يونيو | 7.00 م
|
|
المجموعة الثالثة
|
السنغال x تنزانيا
|
23 يونيو | 8.00 م
|
|
الجزائر x كينيا
|
23 يونيو | 11.00 م
|
|
السنغال x الجزائر
|
27 يونيو | 8.00 م
|
|
كينيا x تنزانيا
|
27 يونيو | 11.00 م
|
|
كينيا x السنغال
|
01 يوليو | 10.00 م
|
|
تنزانيا x الجزائر
|
01 يوليو | 10.00 م
|
|
المجموعة الرابعة
|
المغرب x ناميبيا
|
23 يونيو | 5.30 م
|
|
كوت ديفوار x جنوب أفريقيا
|
24 يونيو | 5.30 م
|
|
المغرب x كوت ديفوار
|
28 يونيو | 8.00 م
|
|
جنوب أفريقيا x ناميبيا
|
28 يونيو | 11:00 م
|
جنوب أفريقيا x المغرب
|
01 يوليو | 7.00 م
|
|
ناميبيا x كوت ديفوار
|
01 يوليو | 7.00 م
|
|
المجموعة الخامسة
|
تونس x أنغولا
|
24 يونيو | 8.00 م
|
|
مالي x موريتانيا
|
24 يونيو | 11.00 م
|
|
تونس x مالي
|
28 يونيو | 5.30 م
|
|
موريتانيا x أنغولا
|
29 يونيو | 5.30 م
|
|
موريتانيا x تونس
|
2 يوليو | 10.00 م
|
|
أنغولا x مالي
|
2 يوليو | 10.00 م
|
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المجموعة السادسة
|
الكاميرون x غينيا بيساو
|
25 يونيو | 8.00 م
|
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غانا x بينين
|
25 يونيو | 11.00 م
|
|
الكاميرون x غانا
|
29 يونيو | 8.00 م
|
|
بينين x غينيا بيساو
|
29 يونيو | 11.00 م
|
|
بينين x الكاميرون
|
2 يوليو | 7.00 م
|
|
غينيا بيساو x غانا
|
2 يوليو | 7.00 م
|
|
الدور ثمن النهائي
|
أول المجوعة الرابعة مع ثالث المجموعة 2 أو 5 أو 6
|
5 يوليو | 7.00 م
|
ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة
|
5 يوليو | 10.00 م
|
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ثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة
|
6 يوليو | 7.00 م
|
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أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة 3 أو 4 أو 5
|
6 يوليو | 10.00 م
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أول المجموعة الثانية مع ثالث 1 أو 3 أو 4
|
7 يوليو | 7.00 م
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أول المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 6
|
7 يوليو | 10.00 م
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أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الرابعة
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8 يوليو | 7.00 م
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أول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة
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8 يوليو 10.00 م
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الدور ربع النهائي
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الدور نصف النهائي
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مباراة المركز الثالث
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المباراة النهائية
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