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دوري أبطال أوروبا
كأس أمم إفريقيا 2019

جدول ومواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن جدول مباريات مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019، البطولة التي يمكنكم متابعة مبارياتها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS.

beIN SPORTS

جدول مباريات كأس أمم افريقيا "مصر 2019" يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد بث جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه.

 

 

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

موعد بث المباريات بتوقيت مكة المكرمة

المجموعة الأولى
كونغو الديمقراطية، مصر، أوغندا، زيمبابوي

المباراة

التاريخ والتوقيت

القناة

مصر x زيمبابوي

21 يونيو | 11.00 م

 

كونغو الديمقراطية x أوغندا

22 يونيو | 5.30 م

  

أوغندا x زيمبابوي

26 يونيو | 8.00 م

 

مصر x كونغو الديمقراطية

26 يونيو | 11.00 م

 

أوغندا x مصر

30 يونيو | 10.00 م

  

 زيمبابوي x كونغو الديمقراطية

30 يونيو | 10.00 م

 

المجموعة الثانية
بوروندي، غينيا، مدغشقر، نيجيريا

نيجيريا x بوروندي

22 يونيو | 8.00 م

 

غينيا x مدغشقر

22 يونيو | 11.00 م

 

نيجيريا x غينيا

26 يونيو | 5.30 م

 

مدغشقر x بوروندي

27 يونيو | 5.30 م

 

مدغشقر x نيجيريا

30 يونيو | 7.00 م

  

بوروندي x غينيا

30 يونيو | 7.00 م

 

المجموعة الثالثة
الجزائر، كينيا، السنغال، تنزانيا

السنغال x تنزانيا

23 يونيو | 8.00 م

 

الجزائر x كينيا

23 يونيو | 11.00 م

 

السنغال x الجزائر

27 يونيو | 8.00 م 

 

كينيا x تنزانيا

27 يونيو | 11.00 م 

 

كينيا x السنغال

01 يوليو | 10.00 م

 

تنزانيا x الجزائر

01 يوليو | 10.00 م

 

المجموعة الرابعة
كوت ديفوار، المغرب، ناميبيا، جنوب أفريقيا

المغرب x ناميبيا

23 يونيو | 5.30 م

 

كوت ديفوار x جنوب أفريقيا

24 يونيو | 5.30 م

 

 المغرب x كوت ديفوار

28 يونيو | 8.00 م

 

جنوب أفريقيا x ناميبيا

28 يونيو | 11:00 م

  

جنوب أفريقيا x المغرب

01 يوليو | 7.00 م

 

ناميبيا x كوت ديفوار

01 يوليو | 7.00 م

 

المجموعة الخامسة
أنغولا، مالي، موريتانيا، تونس

تونس x أنغولا

24 يونيو | 8.00 م

 

مالي x موريتانيا

24 يونيو | 11.00 م

 

تونس x مالي

28 يونيو | 5.30 م

 

موريتانيا x أنغولا

29 يونيو | 5.30 م

 

موريتانيا x تونس

2 يوليو | 10.00 م

 

أنغولا x مالي

2 يوليو | 10.00 م

 

المجموعة السادسة 
بينين، الكاميرون، غانا، غينيا بيساو

الكاميرون x غينيا بيساو

25 يونيو | 8.00 م 

 

غانا x بينين

25 يونيو | 11.00 م 

 

الكاميرون x غانا

29 يونيو | 8.00 م 

 

بينين x غينيا بيساو

29 يونيو | 11.00 م 

 

بينين x الكاميرون

2 يوليو | 7.00 م

 

غينيا بيساو x غانا

2 يوليو | 7.00 م

 

الدور ثمن النهائي

أول المجوعة الرابعة مع ثالث المجموعة 2 أو 5 أو 6

5 يوليو | 7.00 م

  

ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة

5 يوليو  | 10.00 م

 

ثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة

6 يوليو | 7.00 م

 

أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة 3 أو 4 أو 5

6 يوليو | 10.00 م

 

أول المجموعة الثانية مع ثالث 1 أو 3 أو 4

7 يوليو | 7.00 م

 

أول المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 6

7 يوليو | 10.00 م

 

أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الرابعة 

8 يوليو | 7.00 م

 

أول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة

8 يوليو 10.00 م

 

الدور ربع النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور نصف النهائي

 

 

 

 

 

 

مباراة المركز الثالث

 

 

 

المباراة النهائية

 

 

 
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