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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

انتهاء مهمة المدرب ديسابر مع أوغندا

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أعلن الاتحاد الأوغندي التوصل إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي للمنتخب سيباستيان ديسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

Reuters

وتمكنت أوغندا من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1 الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وفي بيان اليوم الأحد، وجه الاتحاد الأوغندي "الشكر إلى المدرب ديسابر على مساهمته في التطور الرياضي والاحترافي" للمنتخب، بما يشمل "التأهل إلى النهائيات والأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا 2019".

ووقع ديسابر (42 عاما) في كانون الأول/ديسمبر 2017 عقدا لتدريب المنتخب لعامين.

وكان ديسابر قد قال في تصريحات على هامش البطولة، أن ما يهمه فيها "هو أن نستثمر فرصنا، لا أن نذهب من أجل الدفاع. أن نظهر أيضا أننا نتمتع بلاعبين جيدين ويمكن أن نصعّب مهمة أي كان"، مضيفا "الآن وقد تحقق هدف التأهل، نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".

كأس أمم إفريقيا 2019 منتخب أوغندا سيباستيان ديسابر
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