انتهاء مهمة المدرب ديسابر مع أوغندا

وتمكنت أوغندا من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1 الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وفي بيان اليوم الأحد، وجه الاتحاد الأوغندي "الشكر إلى المدرب ديسابر على مساهمته في التطور الرياضي والاحترافي" للمنتخب، بما يشمل "التأهل إلى النهائيات والأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا 2019".

ووقع ديسابر (42 عاما) في كانون الأول/ديسمبر 2017 عقدا لتدريب المنتخب لعامين.

وكان ديسابر قد قال في تصريحات على هامش البطولة، أن ما يهمه فيها "هو أن نستثمر فرصنا، لا أن نذهب من أجل الدفاع. أن نظهر أيضا أننا نتمتع بلاعبين جيدين ويمكن أن نصعّب مهمة أي كان"، مضيفا "الآن وقد تحقق هدف التأهل، نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".