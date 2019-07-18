النيجيري أوبي ميكيل يتخذ قرار الاعتزال الدولي

وقال اللاعب الجديد لنادي طرابزون سبور التركي في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي "في عمر الثانية والثلاثين، حان الوقت بالنسبة لي من أجل اعتزال اللعب مع المنتخب الوطني وإفساح المجال أمام جيل الشباب الذي قام بعمل رائع من خلال نيل برونزية كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأشار لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي سابقا إلى أن "مصر هي البلد التي بدأت فيه مسيرته الدولية وأنهيتها أيضا. في 2006 خضت أول بطولة رسمية مع بلادي" في إشارة إلى كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر عام 2006.

وأكد أن "كأس الأمم الإفريقية تشكل آخر بطولة مع المنتخب الوطني في صفوف سوبر إيغلز"، أي لقب المنتخب النيجيري الذي انتهى مشواره في نسخة مصر 2019 في الدور نصف النهائي على يد الجزائر (1-2) بسبب هدف قاتل سجله رياض محرز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، لكنه ودّع البطولة بميدالية المركز الثالث بعد فوزه الأربعاء على تونس 1-صفر.

وخاض أوبي ميكيل 88 مباراة بقميص المنتخب الوطني بين 2005 و2019 وسجل 6 أهداف، وكان أفضل إنجاز له إحراز لقب الكأس الأمم الإفريقية عام 2013، إضافة إلى نيله برونزية أولمبياد ريو 2016 حيث كان أحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عاما.

وغاب عن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الحالية مباشرة بعد نهائيات مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشوار بلاده عند الدور الأول، لكنه عاد إلى التشكيلة لخوض النهائيات القارية حيث شارك بمباراتين قبل التعرّض لإصابة في الركبة.

ووقّع أوبي ميكيل هذا الصيف مع طرابزون سوبر كلاعب حر بعد الفشل في الصعود بميدلزبره إلى الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المنصرم.

