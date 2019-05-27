اللائحة الأولية للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا مصر 2019

من قبل beIN SPORTS May 27, 2019 12:28 أعلن الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب، اليوم الإثنين اللائحة الأولية لأسود الأطلس وذلك للمعسكر التدريبي المقرر في الثاني من شهر يونيو المقبل استعداداً لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر من 21 يونيو لغاية 19 يوليو 2019.