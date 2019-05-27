اللائحة الأولية للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا مصر 2019

منير الكجوي "المحمدي" (ملقا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي)، عبد العالي المحمدي (نهضة البركان)، مروان دا كوستا (الاتحاد السعودي)، غانم سايس وولفرهامبتون الإنكليزي، عبد الحميد يونس (ريمس الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)، كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يوسف بلهندة (غلطة سراي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي)، يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سلتا فيغو) نبيل ضرار (فنربهتشة التركي)، عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، خالد بو طيب (الزمالك المصري)، عبد الكريم باعدي (حسنية أغادير المغربي)، أمين حارث (شالكه الألماني)، أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي)، أيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني).