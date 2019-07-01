الكاميرون لتثبيت الصدارة وغانا للعبور وتلميع صورتها

تبحث حاملة اللقب الكاميرون في الاسماعيلية عن تثبيت الصدارة التي تحتلها برصيد 4 نقاط، أمام بنين وغانا (2 لكل منهما)، وغينيا بيساو (نقطة واحدة) ضمن مباريات المجموعة السادسة في ثالث جولاتها الحاسمة ضمن كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويبحث الهولندي كلارنس سيدورف مدرب المنتخب الكاميروني عن إطلاق ألقاب مسيرته التدريبية بعدما حقق كلاعب سلسلة زاخرة أبرزها دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية (أياكس أمستردام وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي).

وأبدى سيدورف عدم رضاه عن التعادل السلبي مع غانا في الجولة الثانية، والذي جاء في يوم السبت حيث شهدت منافسات البطولة القارية ثلاثة تعادلات سلبية في المباريات الثلاث التي أقيمت يومها.

وقال سيدورف "ربما لم يكن الأمر جيدا بالنسبة للمشجعين ونريد أن نقوم بما هو أفضل، لكنني وجدت فريقين منظمين صنعوا فرصا كافية للفوز".

في مواجهة بنين على ستاد الاسماعيلية الثلاثاء، يؤكد سيدورف أن فريقه "لا يدخل أبدا مباراة من أجل التعادل، نبدأ من أجل الفوز".

من جهتها، تبحث بنين عن فوز أول في البطولة منذ العام 2004.

إلى ذلك، تجد غانا نفسها في موقف إثبات الذات، اذ حصد منتخب "بلاك ستارز" ("النجوم السوداء") المتوج باللقب أربع مرات آخرها عام 1982، نقطتين فقط من المباراتين الأوليين في المجموعة السادسة.

ففي المباراة الثانية بين غانا وغينيا بيساو في السويس، تبحث الأولى عن تثبيت مكانة المنتخب الذي حل في أحد المراكز الأربعة الأولى على الأقل في آخر سبع مشاركات له في البطولة، بينما ترغب غينيا بيساو المتواضعة في تسجيل أول هدف في النسخة الحالية، وهي الثانية لها بعد الغابون 2017، علما بأنها لم تحقق بعد أي انتصار في المشاركتين.

وتعادلت غانا في المباراة الأولى مع بينين 2-2 كما حصدت نقطة من مباراتها مع الكاميرون بتعادل سلبي.



