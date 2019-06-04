السنغال بقيادة مانيه: هل حان وقت الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا؟

تملك السنغال جيلاً رائعاً من شأنه تغيير تاريخ البطولة التي ستنظمها مصر بدءاً من 21 الشهر الحالي، ومع أنّ الطريق لن يكون سهلاً إلا أنّ الآمال تبدو كبيرة جداً على نجوم الفريق الحالي.

مانيه يمر بأفضل فتراته



لا يوجد خلاف على تصنيف ساديو مانيه كأهم نجوم منتخب السنغال الحالي، إذ أنّ المهاجم المتوّج مع ليفربول الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أيام بلغ ذروة مستواه هذا الموسم.

وتمتزج مشاعر قائد منتخب السنغال مانيه (27 عاماً) بين المجد الجماعي بوضع فريقه على منصة التتويج لأول مرة والفردي الذي يتلخص بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي، خاصة بعد فوزه بجائزة هداف الدوري الممتاز بالاشتراك مع المصري صلاح والغابوني أوباميانغ.

كوليبالي صمام أمان السنغال



تصدر اسم خاليدو كوليبالي عناوين وسائل الإعلام العالمية مجدداً في الأسابيع الفائتة، وذلك عندما صدرت شائعات رحيل راموس قائد ريال مدريد عن فريقه الإسباني والبحث عن لاعب من الصف الأول لتعويضه، علماً أنّ هذه الشائعات تبددت مع إعلان راموس البقاء.

كوليبالي (27 عاماً) الذي بات عنصراً أساسياً في قائمة نابولي وصيف الدوري الإيطالي يعدّ واحداً من أبرز مدافعي العالم والركيزة الأساسية في قائمة السنغال للوصول بعيداً في كأس إفريقيا مصر 2019.

أليو سيسه لإثبات أحقيته

يدخل لاعب السنغال السابق ومدربه الحالي أليو سيسه مهمته في البطولة الإفريقية وهو يعاني من الضغوط الملقاة على عاتقه بسبب النتائج التي لا تتوافق مع قدرات القائمة المتوفرة بين يديه.

سيسه (43 عاماً) يملك فرصة أخيرة لتثبيت نفسه في منصبه خاصة وأنّ النتائج لم تكتمل خلال سنوات استلامه لتدريب السنغال بدءاً من 2015.

ويعرف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق الذي لم يسبق له تدريب فريق آخر غير السنغال ومنتخب تحت 23 عاماً أنّ التأهل لكأس العالم 2018 وخروجه من دور المجموعات حينها بسبب قاعدة اللعب النظيف قد لا يكون شفيعاً إذا فشل فريقه في الوصول إلى نصف نهائي البطولة الحالية على الأقل.

السنغال زعيمة التصفيات



لم تترك السنغال مجالاً للشكوك في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعدما انتصرت في خمس مباريات وتعادلت في واحدة من أصل ست مباريات.

ومع أنّ مجموعة السنغال ضمت كلّ من مدغشقر (الفريق الوحيد الذي تمكن من الخروج متعادلاً مع السنغال) وغينيا الاستوائية والسودان إلا أنّ مانيه ورفاقه تمكنوا من حصد 16 نقطة وهو أعلى رصيد تم جمعه في التصفيات.

أبرز الملعومات عن السنغال

نتائج آخر المباريات:

السنغال (2) مدغشقر (0) – تصفيات أمم إفريقيا 23 – 3 – 2019

السنغال (2) مالي (1) – مباراة ودية 26 – 3 – 2019.

عدد المشاركات في كأس أمم إفريقيا: 14 والنسخة القادمة قي مصر سيكون الظهور الخامس عشر لأسود التيرنغا .

أول مشاركة: 1965

أفضل النتائج: المركز الثاني 2002.

المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا

- المواجهات المباشرة مع منتخبات المجموعة: