الخنيسي يتحدث عن مواجهة تونس المرتقبة أمام مدغشقر

وبلغ المنتخب التونسي المتوج مرة وحيدة على أرضه عام 2004، ربع نهائي النسخة الحالية المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو، بالفوز على غانا 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت الإثنين، ويستعد غداً لملاقاة مدغشقر على إستاد السلام في القاهرة.

وأتى تأهل تونس الى ربع النهائي للمرة السادسة منذ ما بعد تتويجها بلقبها الوحيد، على إثر مشاركة متواضعة في الدور الأول شملت ثلاثة تعادلات في ثلاث مباريات ضمن المجموعة الخامسة، قبل تعادل رابع في ثمن النهائي، على رغم أنه أتى بالنيران الصديقة للمدافع البديل رامي بدوي في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الوقت الاصلي.

وفي مؤتمر صحفي الأربعاء بجانب مدربه الفرنسي ألان جيريس، ورداً على سؤال عن سر تحسن أداء نسور قرطاج في المباراة الأخيرة مقارنة مع المباريات الثلاث الأولى، قال الخنيسي "لا يوجد سر، يمكن المباريات الثلاث الأولى في ذهننا كانت بمثابة بطولة مصغرة يمكن الاستدراك فيها. لكن تحدثنا مع بعضنا البعض وكل واحد تحمل مسؤولياته، وأردنا أن نقوم برد فعل وقمنا بذلك ضد غانا".

أضاف مسجل الهدف الوحيد في مرمى غانا "تونس دائماً ما تصل إلى ربع النهائي، وهذا يعني أننا لم نحقق شيئا بعد"، معتبراً أن منتخب مدغشقر "قوي، منظم، ويعرف كيف يلعب الكرة. الضغط سيكون علينا لأننا لم نترشح الى الدور نصف النهائي منذ فترة"، أي منذ 2004.

ورأى مهاجم نادي الترجي أن "مباراة غانا أعادت لنا الثقة وأظهرنا وجه المنتخب التونسي. هذه المباراة (ضد مدغشقر) ستكون مختلفة، الضغط سيكون مسلطا علينا. نحن من يجب أن نلعب الكرة، أن نفوز"، متابعاً "منتخب مدغشقر صحيح مغمور لكن كما رأيتم في هذه الكأس حصلت مفاجآت كثيرة (...) كل الفرق تعرف كيف تلعب كرة القدم".

وشهد الدور ثمن النهائي من البطولة خروج ثلاثة مرشحين بارزين هم مصر المضيفة (أمام جنوب إفريقيا صفر-1)، والمغرب (أمام بنين بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1)، والكاميرون حاملة لقب النسخة الماضية أمام نيجيريا (2-3).



