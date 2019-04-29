الإيفواري بايي يغيب عن "كان مصر 2019" للإصابة

وتعرض بايي، البالغ 25 عاماً، لإصابة في الرباط الداخلي بعد احتكاك مع لاعب وسط تشيلسي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "أولد ترافورد" الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز.

ونشر فريق "الشياطين الحمر" بياناً جاء فيه "أصيب إريك بايي في ركبته اليمنى خلال مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز الأحد أمام تشيلسي في أولد ترافورد. المشكلة تعني بأنّ الإيفواري الدولي لن يلعب للـ+(الشياطين) الحمر+ لما تبقى من هذا الموسم، إضافة لذلك، لن يكون قادراً على المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة".

وتقام كأس أمم إفريقيا في مصر بين 20 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو المقبلين، حيث يلعب منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من المغرب، جنوب إفريقيا وناميبيا.