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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

الإصابة تبعد المدافع السنغالي سانيه عن الدور الأول

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أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الإثنين أنّ مدافعه الدولي ساليف سانيه سيغيب لما بين عشرة أيام و15 يوماً عن تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

Reuters

وتعرّض سانيه لاعب شالكه الألماني لإصابة في الكاحل اضطرته للخروج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده الأحد على تنزانيا (2-صفر) على استاد 30 يونيو في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الجزائر وكينيا.

وأوضح الاتحاد في بيان أنّ الفحوص أظهرت معاناة سانيه (28 عاماً) من "تمزق (...) في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر"، سيبعده بالتالي عما تبقى من دور المجموعات (تختتم مبارياته في الأول من تموز/يوليو)، لاسيما المباراة المرتقبة في الجولة الثانية ضد الجزائر التي تتساوى مع السنغال في الصدارة بعد فوزها على كينيا 2-صفر أيضاً أمس.

ويتوقع أن يكون سانيه قادراً على العودة إلى التشكيلة بحال تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي الذي ينطلق في الخامس من الشهر المقبل.
 

المنتخب السنغالي كأس أمم إفريقيا مصر 2019
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