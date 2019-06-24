الإصابة تبعد المدافع السنغالي سانيه عن الدور الأول

وتعرّض سانيه لاعب شالكه الألماني لإصابة في الكاحل اضطرته للخروج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده الأحد على تنزانيا (2-صفر) على استاد 30 يونيو في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الجزائر وكينيا.

وأوضح الاتحاد في بيان أنّ الفحوص أظهرت معاناة سانيه (28 عاماً) من "تمزق (...) في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر"، سيبعده بالتالي عما تبقى من دور المجموعات (تختتم مبارياته في الأول من تموز/يوليو)، لاسيما المباراة المرتقبة في الجولة الثانية ضد الجزائر التي تتساوى مع السنغال في الصدارة بعد فوزها على كينيا 2-صفر أيضاً أمس.

ويتوقع أن يكون سانيه قادراً على العودة إلى التشكيلة بحال تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي الذي ينطلق في الخامس من الشهر المقبل.

