العربية
English
Français
كأس أمم إفريقيا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا 2019: طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

من قبل

أعلنت السلطات الجزائرية ليل الجمعة تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية ضد نيجيريا الأحد.

AFP

ونقل التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدّم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الثانية والثلاثين.

ويجمع نصف النهائي الثاني الأحد أيضا بين تونس والسنغال. وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق الجمعة بدورها تخصيص أربع طائرات لنقل مشجعي نسور قرطاج.
 

نيجيريا الجزائر
السابق مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا
اقرأ
مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر الأحد في نصف نهائي كأس امم افريقيا حصرياً على beIN SPORTS
التالي المنتخب التونسي يعدّ العدّة لم
اقرأ
المنتخب التونسي يعدّ العدّة لمواجهة السنغال

آخر الأحداث