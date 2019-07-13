أمم إفريقيا 2019: طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

ونقل التلفزيون الرسمي في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء نور الدين بدوي تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين السبت في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، وهران (غرب)، قسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

وبلغ المنتخب الجزائري الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه الخميس على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدّم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 تموز/يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الثانية والثلاثين.

ويجمع نصف النهائي الثاني الأحد أيضا بين تونس والسنغال. وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق الجمعة بدورها تخصيص أربع طائرات لنقل مشجعي نسور قرطاج.

