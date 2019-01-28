تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 لمدة أسبوع

أعلن مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، محمد فضل، بأن الاتحاد الإفريقي للعبة وافق على طلب تقدمت به دول شمال أفريقيا من أجل تأجيل انطلاقة البطولة القارية المقررة في مصر لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان، على أن تنطلق في 21 حزيران/يونيو وتنتهي في 19 تموز/يوليو المقبلين.

وكانت البطولة مقررة أصلاً من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو.

وقال فضل في تصريح لوكالة فرانس برس "أعلمنا الاتحاد الإفريقي رسمياً بالتأجيل" مشيراً إلى أن هذا القرار "اتخذ بناء على طلب دول شمال إفريقيا، المغرب تونس والجزائر التي تأمل بمنح لاعبيها بعض الراحة في نهاية شهر رمضان"، إضافة إلى اجازات اللاعبين المحترفين بعد انتهاء موسم الدوريات الأوروبية.

ويبدأ شهر رمضان في الأسبوع الأول من أيار/مايو وينتهي في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو 2019.

يذكر أن مصر كانت قد تقدمت بطلب لتقديم الموعد الأصلي لانطلاق البطولة 24 ساعة لكي يصادف الجمعة 14 حزيران/يونيو يوم العطلة الرسمية الأسبوعية في مصر، من دون أن تحصل على رد رسمي من الاتحاد القاري للعبة.

كما تم الاعلان عن موعد إجراء قرعة البطولة حيث ستقام في 12 نيسان/أبريل المقبل.

واختار الاتحاد الإفريقي مصر في الثامن من كانون الثاني/يناير بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، على إثر قراره في تشرين الثاني/يناير الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في انجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.

وسبق لمصر استضافة البطولة أربع مرات آخرها عام 2006.