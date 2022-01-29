موسى بارو: ليس لدينا ما نخسره والضغوطات كلها على الكاميرون من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 12:12 1:43 دقيقة أكد نجم منتخب غامبيا موسى بارو أن فريقَه ليس لديه ما يخسره، مشيراً إلى إن الضغوط كلَّها ستكون على منتخب الكاميرون المضيف وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. مقابلات كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ موسى بارو -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة تغريم ميدفيديف 12 ألف دولار أميركي 3:19 دقيقة اللمسات الأخيرة لمنتخب تونس قبل لقاء بوركينا فاسو 3:15 دقيقة أجمل 5 أهداف في ثمن النهائي...3 منها عربية 3:43 دقيقة لقاء حصري مع مدرب تونس منذر الكبير 0:33 دقيقة لقب زوجي الرجال بحوزة كيريوس وكوكيناكيس 1:43 دقيقة بارو: ليس لغامبيا ما تخسره والضغط على الكاميرون 2:53 دقيقة غامبيا - الكاميرون أولى مواجهات ربع النهائي 6:54 دقيقة آشلي بارتي تتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1:15 دقيقة ماذا يخبئ مدرب بوركينا فاسو لمواجهة تونس؟ 0:56 دقيقة بن وناس: تخطي نيجيريا رفع سقف الطموحات لتونس