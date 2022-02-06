ملخص مباراة امصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021، وملخصات وأهداف جميع مباريات كأس أمم إفريقيا يمكنكم مشاهدتها الآن والاطلاع على نتائج جميع المباريات في الجدول الموجود أدناه، والذي يرتبط بالبطولة ككل منذ انطلاقها.

وبدءاً من الأحد في التاسع من شهر يناير الفائت انطلقت البطولة الأهم بالنسبة للمنتخبات العربية الإفريقية، ولذلك كان من الضروري وضعكم في صورة ملخصات مباريات كأس أمم إفريقيا منذ المباراة الأولى وحتى المباراة النهائية.

وكما هي العادة كان افتتاح مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا من نصيب صاحب الأرض حيث لعبت الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مباراة حسمها المنتخب المضيف.

إضافة إلى جدول مباريات كأس أمم إفريقيا يمكنكم مشاهدة ملخصات المباريات فور صافرة النهاية في جدول منفصل في نهاية المقال أو من خلال الضغط هنا

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