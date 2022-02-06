المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عـدد مرات التتويج باللّقب يسعى لتعزيز سجلّه بلقب ثامن ويعوّل في ذلك على نجم ليفربول محمد صلاح أحد أبـرز لاعبي الفريق، لكن رغبة الفراعنة ستصطدم ببحث منافسهم السنغالي بقيادة نجمه ساديو ماني عن دخول قائمة المتوّجين إذ لم يسبق لأسود التيرانغا الظّفر بلقب البطولة.

زملاء نجم ليفربول ساديو مانيه يطمحون لتتويج طـل انتظاره ولا يـريدون تكرار سيناريو نسخة العام 2019 عندما خسروا النهائيّ أمام الجزائر.

موعد مباراة مصر والسنغال هو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة في بث مباشر على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

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