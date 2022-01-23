مدرب منتخب غامبيا في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 23, 2022 14:12 2:02 دقيقة أكد مدرب منتخب غامبيا، توم سانتفيت، أنه سعيد بما حققته كتيبته في دور المجموعات مشيراً إلى أن مواجهة منتخب غينيا تعد بالشيء الكثير وذلك في لقاء حصري مع beIN SPORTS. مقابلات غامبيا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة ريال مدريد من أجل الابتعاد في الصدارة 2:02 دقيقة مدرب منتخب غامبيا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة براغا يفاجئ سبورتينغ لشبونة 3:14 دقيقة سان جيرمان يستقبل رانس بصفوف مكتملة 2:23 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام 3:05 دقيقة برشلونة يأمل تجاوز ظروفه الصعبة أمام ألافيس 1:20 دقيقة جمال محمد يؤكد صعوبة المهمة على جزر القمر 2:33 دقيقة تونس تلتقي نيجيريا في موقعة حاسمة 4:50 دقيقة آشلي بارتي تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ ربع النهائي 2:27 دقيقة بوركينا فاسو والغابون في افتتاح منتظر لثمن النهائي