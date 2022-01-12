ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 22:41 8:11 دقيقة تعرّف على تداعيات ما قام به الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أعلن نهاية مباراة تونس ومالي في مناسبتين قبل نهاية الوقت الأصلي! المنتخب المالي المنتخب التونسي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة 1:32 دقيقة قائد غينيا الاستوائية فخور رغم الهزيمة 1:01 دقيقة الأهلي يفوز على أم صلال ونادي قطر يتعادل مع الشمال 0:50 دقيقة كلوب يشيد بمستوى آرسنال قبل مواجهته في كأس الرابطة 1:10 دقيقة كونسيساو: "البطولة لن تكون سهلة" 2:30 دقيقة المنتخب الغامبي يحقق الفوز أمام نظيره الموريتاني 2:29 دقيقة منذر الكبير متعجب من أداء الحكم! 0:35 دقيقة إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا 3:57 دقيقة تونس تخسر من مالي بفضيحة تحكيمية