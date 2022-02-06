مانيه يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 23:52 1:18 دقيقة كشف السنغالي ساديو مانيه عن رسالته لصديقه المصري محمد صلاح بعد فوز السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح على حساب الفراعنة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بلا أهداف. مقابلات السنغال محمد صلاح ساديو مانيه كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال 1:11 دقيقة وائل جمعة: "نعتبر لاعبينا أبطالاً" 1:18 دقيقة مانيه يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح 1:21 دقيقة أبو جبل: نعد جماهيرنا المصرية بالتعويض في القادمات 6:16 دقيقة ملخصات جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 7:54 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 5:53 دقيقة مندي أفضل حارس وساديو مانيه أفضل لاعب 2:16 دقيقة مراسم تتويج مصر بالمركز الثاني 5:02 دقيقة ميسي يقود باريس سان جيرمان لفوز كبير على ليل 3:34 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفوز صعب على غرناطة