كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 21:22 2:10 دقيقة أكد مدربُ منتخب الكاميرون، أنطونيو كونسيساو، أن التتويجَ باللقب الإفريقي يعد الهدفَ الأسمى له من أجل إسعاد الجماهير الكاميرونية وذلك في تصريح خاص لـ beIN SPORTS. مقابلات المنتخب الكاميروني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة ليون يفوز وسانت إتيان لا يخرج من القاع 2:10 دقيقة كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" 0:41 دقيقة فانسون أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات 0:51 دقيقة مامادو توري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:18 دقيقة أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" 0:50 دقيقة موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" 2:32 دقيقة أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS 0:34 دقيقة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 0:33 دقيقة إصابة مدرب المنتخب التونسي بـ"كوفيد-19" 0:56 دقيقة رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري